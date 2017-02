​Ministro do Trabalho e presidente do TST participam de audiência na comissão da reforma trabalhista ​Ministro do Trabalho e presidente do TST participam de audiência na comissão da reforma trabalhista fevereiro 15th, 2017 Diretor Política Google+ LinkedIn Pinterest

Todos os requerimentos de audiências públicas e reuniões foram aprovados; cronograma aprovado prevê apresentação do texto em 4 de maio

A primeira audiência pública da Comissão Especial da Reforma Trabalhista acontece na manhã de quinta-feira, 16, e terá as presenças do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira; do presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra; e procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury. A definição aconteceu na sessão realizada na tarde de hoje (14), quando foram aprovadas a realização de 14 eventos com participação de representantes dos trabalhadores, dos empregadores, e especialistas em assuntos relacionados à reforma.

“Aprovamos todos os 14 requerimentos de audiência pública com algumas pequenas alterações. Uma delas é que nos eventos que forem acontecer fora da Câmara, o nome ‘audiência pública’ será trocado por outro, como fórum, reunião ou debate, por uma questão regimental. Mas o importante é que todos os pedidos foram aprovados e todas as entidades e pessoas que procuraram o relator e os demais parlamentares pedindo para se manifestar serão ouvidas”, afirma o presidente da comissão, deputado federal Daniel Vilela (PMDB-GO).

Relator da proposta, Marinho estima que o texto final seja apresentado até 4 de maio e votado em 11 de maio. “Neste tempo é perfeitamente possível se fazer todos os debates sobre o tema”, avalia Daniel Vilela. O presidente acatou sugestão de parlamentares e instituiu prazo de de cinco audiências públicas para a propositura de emendas. “Dessa forma será possível colher sugestões dos participantes e ainda assim manter um tempo hábil para que os deputados sugiram melhorias no texto”, afirma o peemedebista.

A lista com os requerimentos aprovados pode ser acessada aqui.