​PF em Goiás inaugura posto de emissão de passaportes maio 30th, 2017 Diretor Edital Google+ LinkedIn Pinterest

Será inaugurado às 10h da manhã do dia 30/5 o novo posto da Polícia Federal, localizado no Shopping Buena Vista, em Goiânia, destinado à emissão de passaportes. A inauguração faz parte do projeto de continuação na melhoria da prestação do serviço de emissão de passaportes, trazendo melhores condições de conforto ao cidadão.

Utilizando-se da infraestrutura do shopping, a unidade contará com estacionamento, praça de alimentação e outros recursos, como bancos e lojas. A unidade agregou novos equipamentos e pessoas, possibilitando o atendimento para emissão de mais de 250 passaportes por dia e já se encontra operando, demonstrando, desde já, a efetiva capacidade de atendimento prevista.

O passaporte de emergência, que antes era confeccionado no Vapt Vupt do Araguaia Shopping, também foi transferido para o novo posto. O evento contará com a presença de autoridades da Polícia Federal e do Governo do Estado de Goiás.