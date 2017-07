7 dicas para cozinhar bem e com facilidade julho 5th, 2017 Diretor Variedades Google+ LinkedIn Pinterest

A blogueira Isa Chandra tinha uma alimentação apenas com “comida de micro-ondas” quando decidiu se tornar vegetariana e começar a cozinhar. O desafio era preparar pratos saudáveis, econômicos e gostosos para si mesmo e seus familiares. Para esta empreitada, a blogueira criou uma rotina para facilitar o preparo dos pratos e compartilhou com a gente no livro Os segredos veganos de Isa (Editora Alaúde). Confira as dicas da Isa para que você também possa cozinhar bem e com facilidade:

Cada coisa em seu lugar

Na hora de preparar a comida, deixe todos os ingredientes separados na bancada. Deixe os equipamentos separados também. E não estou falando apenas de panelas e tigelas. Leia a receita e verifique tudo o que vai precisar, inclusive utensílios medidores, escorredores, abridores de lata etc.

Planejamento e análise

Analise a receita! Leia-a inteira para saber o que fazer em seguida.

Controle do tempo

Quando você analisar a receita, verá que há momentos de pausa. Use-o para fazer o pré-preparo de alguns itens em vez de fazer todo o pré-preparo antes de iniciar a receita. Por exemplo, se a receita pede cebolas em rodelas, alho picadinho, é muito provável que esses ingredientes não entrem na preparação ao mesmo tempo. Enquanto a cebola refoga, você pode picar o alho. Claro que isso foi apenas um exemplo, mas várias receitas permitem que você faça o pré-preparo de alguns ingredientes enquanto os outros já estão no fogo.

Objetos que devem estar na mão

Ter espaço para guardar as coisas é superimportante. Se a tábua ficar guardada num lugar ruim de acessar e soterrada de panelas, é claro que você vai usá-la menos. Deixe os itens mais usados – panelas, tigelas e utensílios – em local fácil de acessar.

Mantenha a bancada organizada

Deixe sua bancada o mais livre possível. Pode parecer complicado, ainda mais se sua cozinha for pequena, mas essa medida facilita e muito o preparo das refeições. Eu sigo um mantra: “Se a cozinha está limpa, todo o resto está bem”. Mas nem por isso estou dizendo que você deve fazer uma faxina todo dia. A ideia é manter a cozinha um ambiente convidativo.

O controle do tempo é quase tudo

Use um timer para não se esquecer quando tiver alguma receita assando ou fervendo. Posso lhe contar um segredo? Nunca me adaptei ao timer que faz mais de uma cronometragem, então acabo usando dois separados. Se o seu micro-ondas ou seu fogão tiverem timers, aproveite.

Faça listas

Quer dica mais simplória do que essa? Não tem. É bom ter a lista dos ingredientes que acabaram. Já imaginou se planejar todo para fazer uma receita e, na hora H, descobrir que não tem mais molho de soja? A solução que encontrei foi pendurar uma lousa branca no freezer. Na hora de ir ao mercado, uso o celular para fotografá-la e lá vou eu.