99 abre cadastro para 5 mil motoristas em Goiânia agosto 4th, 2017 Diretor Publicidade Google+ LinkedIn Pinterest

Aplicativo chega como nova opção de renda e oferece diferenciais como taxa de 16,99%; pagamento instantâneo e recursos de segurança

A 99, principal startup nacional de mobilidade urbana, inicia na segunda-feira (7/8) o cadastro de motoristas 99POP – modalidade de carros particulares da empresa – para a cidade de Goiânia. A expectativa é gerar oportunidade de ampliação de renda para mais de 5 mil condutores, que devem estar aptos a dirigir pelo aplicativo até seu lançamento para passageiros, previsto para meados de agosto.

Entre os benefícios para quem pretende dirigir pelo app da 99, estão a taxa de 16,99% – a menor do mercado (concorrência cobra até 25% por corrida) – e o pagamento do valor da corrida em até cinco minutos, além de diversos recursos de segurança para proteger tanto motoristas quanto passageiros.

“O app da 99 é o primeiro de mobilidade urbana a permitir que o condutor desabilite a opção de pagamento em dinheiro, o que aumenta a segurança em corridas”, afirma Ana Carla Lopes, gerente regional de relações públicas da 99. “Além disso, temos sistemas que alertam os motoristas sobre regiões com grande número de incidentes e estamos formando comitês especiais para assegurar que a 99 ofereça sempre as melhores soluções aos usuários.”

Goiânia será uma das primeiras cidades do país a receber a nova versão do aplicativo, exclusiva para a modalidade 99POP. “”Estamos em constante contato com o governo municipal para contribuir com a elaboração de uma regulamentação que traga soluções de mobilidade urbana para a população da Região Metropolitana de Goiânia (RMG)”, destaca.

Além da capital do estado, o serviço também irá abranger os municípios de Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Caldazinha, Goianápolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Leopoldo de Bulhões, Nerópolis, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade.

“Estão felizes por trazer à Goiânia e cidades próximas essa nova tecnologia que atenderá cerca de 2,4 milhões de habitantes da região”, diz Ana Carla. “Para quem quiser se cadastrar como motorista POP, é uma oportunidade de ampliar a renda, enquanto para os passageiros é mais uma opção de transporte rápido, confortável e com o melhor preço entre os carros particulares”, completa.

Para realizar o cadastro, é necessário que o motorista inclua em sua CNH o EAR (Exerce Atividade Remunerada) e tenha um carro com data de fabricação de até 5 anos. A 99 também oferece cursos de preparação, com orientações sobre como aumentar os ganhos, dicas de segurança e de como tratar os passageiros.

Serviço

Os interessados podem iniciar o cadastro no site da 99 em www.99taxis.com.br. O aplicativo para condutores estará disponível a partir de 7 de agosto, segunda-feira, na Google Play, para smartphones com sistema Android, e na App Store, para iPhone.

Sobre a 99

A 99 é uma startup brasileira de mobilidade urbana que cria soluções de tecnologia para melhorar a vida das pessoas em seus trajetos, com percursos mais rápidos, econômicos e confortáveis. A empresa defende a diversidade de modais – táxi, carros particulares, transporte público, entre outros – como item imprescindível para construção de estruturas de transporte que garantam o direito de ir e vir nos grandes centros urbanos. A 99 conecta mais de 200 mil motoristas a 14 milhões de usuários registrados em mais de 400 cidades no Brasil e oferece quatro categorias, no mesmo aplicativo: 99POP, com carros particulares nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Santos e São José dos Campos; o 99TAXI, presente em todo o País e que pode circular nos corredores de ônibus (cidades de SP, RJ, BH); o Modo Desconto, que oferece a comodidade do táxi com valores até 30% mais baixos; e o 99TOP, serviço premium com táxis de luxo. http://www.99taxis.com/.