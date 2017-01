A saga de um país desgovernado janeiro 25th, 2017 Diretor Agrofolha Google+ LinkedIn Pinterest

Não é de hoje que muitos de nós ouvimos histórias de que o Brasil é o país do futuro e que irá alimentar o mundo, pois tem as maiores reservas florestais do planeta, a maior quantidade de água doce disponível, a melhor agricultura tropical do mundo etc. Certamente disso tudo podemos nos orgulhar!

Mas, era uma vez, como dizia meu avô. Há algumas semanas sonhei que o Brasil era um país sem miséria, com os melhores salários e educação exemplar, sem corrupção, com saúde e segurança, menos impostos, incentivo à preservação ambiental, índices de produtividade comparados a outros países concorrentes, mas, quando acordei, vi que nada disso era verdade e que estávamos em um trem com milhares de vagões desgovernados lotado de brasileiros, prestes a causar um acidente gravíssimo que afetaria milhares de vidas.

Nosso país tinha tudo para ser um país promissor. Só que já na descoberta, tínhamos líderes que só pensavam em enriquecer e se esqueciam dos demais. Assim, a vida continuou e perdemos os trilhos, entramos em um caminho espinhoso onde cada um puxa para onde lhe convém.

Assim, os líderes de hoje não pensam que muitos passam fome, que muitos jovens andam de 10 a 15 quilômetros para estar em uma sala de aula, enquanto outros precisam proteger suas terras, pois temos índios que acham que podem tudo, inclusive assassinar pessoas do bem, que a corrupção está no DNA – o jeitinho brasileiro é a melhor forma de resolver os nossos problemas, que a palavra do homem hoje é simplesmente: “uma palavra qualquer”. Esse é o retrato de um país desgovernado! Um país que esquece sua história, um povo que perde a cada dia um pouquinho mais a esperança e que vê seu país em um mar de lama.

Não há como negar que temos um caos instalado no país. O comércio tem sua série mais ingrata em anos, com números negativos. A indústria em queda. As promessas governistas de custos menores são simplesmente promessas. E os impostos? Não precisamos nem falar que cada brasileiro trabalhar 4,5 meses para o governo. Em troca: o que recebe? Simplesmente nada!

Recentemente li um artigo sobre a violência no Brasil e fiquei muito assustado. Coloca o Brasil como 15° país mais violento do mundo (números da ONU). Das 50 cidades mais violentas, 16 estão aqui, mais de 53 mil assassinatos por ano. Pergunto a vocês: como será a Copa do Mundo?

Números mais assustadores! No Brasil há 27 assassinatos para cada 100 mil habitantes, os Estados Unidos tem cinco para cada 100 mil, e os “escandinavizados” (Suécia, Dinamarca, Japão e Alemanha) tem um por 100 mil habitantes. O risco destes estrangeiro no Brasil aumenta 22 e 27 vezes respectivamente.

Em ano de eleição pode tudo! Aumento da bolsa família (10%), que por um lado tirou muitos da miséria completa, mas de onde vem este benefício? Vocês já pensaram sobre isso? Será que não é dos 4,5 meses que cada um de nós trabalha para sustentar o governo? Não seria mais fácil dar mais educação a estas pessoas, treiná-las para ganhar seu sustento no campo, por exemplo?! Está faltando mão de obra! Será que este benefício que tinha um conceito no passado, hoje virou uma estratégia eleitoral?

Enfim, um país que poucos têm coragem de enfrentar aqueles que acham que são senhores feudais. Assim, infelizmente tende a adoecer cada vez mais. A pequena luz no fim do túnel está ficando cada vez mais longe, cada vez menos intensa. Pobre de seu povo que sofrerá se não mudar o que ele acha que tem de mudar. E se não mudar, o pior estará por vir! Pensem nisso, vale a pena, outubro está aí!

Artigo por José Annes Marinho, Engenheiro Agrônomo formado pela Universidade de Passo Fundo/RS, Especialista em Proteção de Plantas, MBA em Marketing FGV/RJ e Produtor Rural no Tocantins/TO.