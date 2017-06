Adilson pede cobertura para quadra de escola do setor Serra Azul junho 22nd, 2017 Diretor Cidades Google+ LinkedIn Pinterest

O vereador Adilson Carvalho solicitou à administração municipal a construção de uma cobertura metálica para a quadra de esportes da Escola Municipal Deputado Manoel da Costa Lima, no setor Serra Azul. Em diversas oportunidades as atividades físicas destinadas aos alunos são suspensas devido à chuva ou ao sol muito forte, o que impede o adequado desenvolvimento social e o crescimento de crianças e adolescentes.

Carapô solicita manutenção das estradas rurais de Jataí

O vereador José Prado Carapô requereu à prefeitura que seja feita a manutenção das estradas rurais do município. “Após o período chuvoso, deve ser realizado o devido patrolamento, levantamento para escoamento das águas e o cascalhamento, se necessário, a fim de deixar as vias em estado seguro para o tráfego de veículos, bem como para o escoamento da produção”, afirmou o parlamentar.

Carvalhinho: autistas devem ter atendimento prioritário

O vereador Agustinho de Carvalho Filho, o “Carvalhinho”, propôs ao executivo o envio de um projeto de lei que determine aos órgãos públicos e aos estabelecimentos privados que deem preferência no atendimento a pessoas portadoras do transtorno do espectro do autismo (TEA) e seus acompanhantes, em Jataí. “A intenção é reiterar a necessidade para a elaboração de políticas públicas voltadas à acessibilidade das pessoas que necessitam e, para tanto, devemos provocar as mudanças que buscamos iniciando aqui, em nosso município”, declarou.

Marcos Antônio quer demarcação e cobertura de ponto de ônibus na Vila Santa Maria

O vereador Marcos Antônio reivindicou à SMT a instalação de cobertura e a demarcação do ponto de ônibus localizado na Avenida Veriano de Oliveira Lima, em frente ao número 826, na Vila Santa Maria. A falta desses benefícios tem causado transtornos de identificação, conforto e segurança para as pessoas que utilizam os serviços de transporte público.