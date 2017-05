Adolescente de 16 anos planejou homicídio do próprio pai, conclui inquérito da Polícia Civil maio 30th, 2017 Diretor Polícia Google+ LinkedIn Pinterest

Namorado, de apenas 15 anos, é o autor de três disparos de arma de fogo que mataram DJ Quirino, diz Delegacia Estadual de Investigações de Homicídio. Jovem alega ter encomendado crime porque ela e a mãe eram constantemente ameaçadas de morte e agredidas fisicamente pela vítima. Casal foi interceptado em Caldas Novas e encaminhado ao Juizado da Infância e Juventude

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídio (DIH), apresentou nesta segunda-feira (29/05) a conclusão do inquérito do homicídio de Elpídio Quirino dos Santos, de 41 anos, o DJ Quirino, ocorrido no dia 25/11/2016, em frente à casa de sua mãe, na Vila Boa Sorte, em Goiânia.

Os policiais concluíram, durante as investigações, que o crime foi planejado pela própria filha da vítima, uma adolescente de 16 anos de idade, e seu namorado, de apenas 15 anos, além de Franklin de Paula Vieira, de 25 anos, que dirigiu o veículo utilizado na prática do homicídio.

Quirino guardava R$ 100 mil em casa, pois tinha o sonho de abrir a própria boate. A filha adolescente descobriu onde o dinheiro estava guardado e subtraiu a quantia de R$ 5 mil. Em seguida, convenceu o namorado a organizar o crime. “Ela deu o dinheiro ao namorado e ele comprou um carro irregular e uma arma para que o crime fosse executado”, explicou o delegado Marco Aurélio Ferreira, que conduziu as investigações.

De acordo com o delegado, a mãe da menina sabia que a filha tinha cometido o crime, mas colaborou com as investigações e é tratada no caso apenas como testemunha. Ela disse em depoimento que as duas eram constantemente agredidas e ameaçadas por Elpídio. “O DJ dizia com frequência que ia matá-las e depois se suicidar”, finalizou.

Segundo apurou a DIH, a adolescente estava na companhia do pai no momento em que seu namorado, de apenas 15 anos, o executou com três disparos de arma de fogo. Ela disse que planejou o crime porque era constantemente ameaçada e agredida fisicamente pelo pai.

“O casal planejava o assassinato há algum tempo, mas resolveram adiantar o crime, pois naquele dia a adolescente teria apanhado do pai quando saía da escola”, contou o delegado Marco Aurélio Ferreira.

No início das investigações, ela chegou a contar à polícia que um homem encapuzado teria abordado os dois na porta da casa da avó, pedindo o celular e a chave do carro. O pai teria reagido ao assalto e sido baleado. Ela saiu ilesa do ocorrido.

Franklin de Paula Vieira, 25 anos, que dirigiu o veículo utilizado na prática do homicídio, foi preso temporariamente na quinta-feira (25/05). Ele nega envolvimento no crime.

O casal foi encontrado no dia 16/05 no município de Caldas Novas (GO), e tiveram sua internação provisória decretada pelo Juizado da Infância e Juventude.