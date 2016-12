Alimentos que não podem faltar no cardápio masculino dezembro 22nd, 2016 Diretor Saúde Google+ LinkedIn Pinterest

Tomate e o suco do fruta, ricos em licopeno, são ótimas opções para contribuir no combate ao câncer de próstata

Pode até ser devido a uma maior resistência em cuidar da saúde que, historicamente, a média da expectativa de vida dos homens é menor na comparação com a das mulheres. Para se ter uma ideia, segundo pesquisa recente realizada pela OMS (Organização Mundial da Saúde), o índice entre elas se situa em 73,8 anos, enquanto que no sexo masculino é de 69,1 anos. Já no Brasil, homens vivem, em média, 7,3 anos a menos que mulheres, de acordo com o Ministério da Saúde. Maiores incidências de doenças do coração, diabetes, obesidade e câncer de próstata estão entre as principais causas dessa discrepância.

Para Cyntia Maureen, consultora e nutricionista da Superbom, empresa alimentícia especializada na fabricação de produtos saudáveis, muitos desconhecem que certos problemas da saúde masculina podem ser prevenidos por meio da combinação de uma alimentação saudável e prática de atividades físicas.

Com o intuito de auxiliar os homens a ficar em dia com a saúde, a consultora da Superbom listou alguns alimentos que não podem faltar no cardápio. Confira:

Suco de uva integral

Segundo a especialista, além de contribuir no processo de emagrecimento, a bebida, que é rica em vitaminas A, B6 e C, melhora a circulação sanguínea, protege o coração de doenças cardiovasculares, aumenta a imunidade do organismo e, consequentemente, traz longevidade. “Os benefícios gerados pelo suco de uva integral se dão muito por conta de uma substância chamada resveratrol, que é encontrado, principalmente, na casca e na semente de uvas roxas”, afirma Cyntia.

O suco de uva integral também possui uma grande quantidade de arginina, um aminoácido que auxilia no controle do colesterol e no combate às células cancerígenas. “A glutamina tem importante efeito sobre o cérebro, pois melhora a capacidade de aprendizagem e memorização, além de proteger o corpo de várias outras doenças”, complementa.

Tomate e Suco de Tomate

O alimento é rico em licopeno, substância que impede a oxidação das células da próstata. “O licopeno só é ativado quando o tomate é submetido à temperatura elevada, por conta disso, o suco e o molho de tomate são riquíssimos nesse fitoquímico. Portanto, todo homem deveria comer tomate e seus derivados diariamente, visto que a fruta pode reduzir o risco de câncer de próstata. Vale destacar que o tomate também detém boa concentração de vitaminas (A, B1, B2, B6 e C), potássio, ferro, magnésio, fósforo e fibra vegetal”, informa a nutricionista.

Vegetais verde escuros

Fontes de vitaminas A, C e K, os vegetais verde escuros, como, por exemplo, rúcula, escarola, couve manteiga, entre outros, são ricos em flavonoides, com efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios. “Podem ser, inclusive, substitutos saudáveis da carne no prato principal”.

Biomassa de banana verde

Feita com a polpa de bananas verdes cozidas, auxilia na melhora da imunidade, contribui para o desenvolvimento da microbiota intestinal e ajuda a controlar os níveis de colesterol. Para o organismo, a biomassa de banana verde contém diversos nutrientes capazes ajudar a prevenir diversas doenças, inclusive o câncer de intestino. “Entre esses nutrientes estão as vitamina A, B1, B2 e B3, potássio, manganês e fósforo. Além disso, a biomassa de banana verde dificulta a absorção das gorduras e glicose, controlando colesterol e diabetes”, explica a especialista.

Linhaça e chia

A consultora da Superbom pontua que esses dois alimentos auxiliam na prevenção e controle de doenças cardiovasculares e da hipertensão. “Outro ponto positivo das sementes de linhaça e de chia é a boa quantidade de fibras, que diminuem a absorção de colesterol pelo organismo e promovem sensação de saciedade”, conclui.