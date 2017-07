Alimentos que podem melhorar o desempenho do trabalhador

Cansaço, fadiga e estresse fazem parte do cotidiano de muitas pessoas, principalmente daquelas que vivem em grandes centros. Isso tudo pode interferir no desempenho que os profissionais terão ao realizarem suas atividades. A nutricionista da Splendido Alimentação, Rita Scarpato, alerta que sempre que uma pessoa não estiver se sentindo muito bem, é essencial procurar um médico. Estando tudo bem com a saúde, a especialista comenta que incluir alguns nutrientes na alimentação pode minimizar esses sintomas, melhorar a performance no trabalho e até mesmo estimular o sistema imunológico. “Por isso, muitas empresas investem em refeições no ambiente corporativo, como forma de estimular o consumo de alimentos que possuem nutrientes importantes para o funcionamento cerebral, aumentando a concentração, a memória e melhorando o raciocínio”, explica Rita.

Segundo a especialista, uma dieta saudável e equilibrada oferece nutrientes importantes para o funcionamento cerebral, mas também para o sistema imunológico, para o sistema musculoesquelético e para o organismo como um todo. “Colaboradores que se alimentam de forma adequada são menos suscetíveis ao adoecimento, são mais dispostos e produzem mais e melhor”, comenta.

Confira a seguir alguns exemplos de alimentos que devem ter o consumo inserido na dieta do trabalhador, de acordo com a nutricionista da Splendido Alimentação: