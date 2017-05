Ambev abre diversas vagas em Goiás maio 9th, 2017 Diretor Edital Google+ LinkedIn Pinterest

As unidades da Ambev de Goiás estão com diversas vagas abertas no Estado. As oportunidades na região de Goiânia são para repositor (17004835), que tem como pré-requisito apenas ensino médio completo e idade superior a 25 anos. Em Rio Verde há vagas de supervisor de trade-marketing (17003774), cargo que exige o Ensino Superior completo em qualquer área. Já a região de Anápolis conta com colocações exclusivamente para candidatos PCD na linha de produção (17005187), enquanto em Catalão há vagas para vendedor (17005185).

Entre os benefícios estão convênio médico, convênio odontológico, vale alimentação e vale transporte. Os interessados devem se cadastrar no sitewww.queroserambev.com.br, na área “Outras Vagas”, informando o número da vaga.