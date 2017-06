Anápolis: após 16 anos, filantrópicas voltam a receber recursos municipais junho 21st, 2017 Diretor Cidades Google+ LinkedIn Pinterest

“Estou à frente da instituição há 20 anos e nunca recebemos esse tipo de ajuda”, disse a coordenadora do Instituto Luz de Jesus, Maria de Fátima Garcêz, durante a assinatura do Termo de Colaboração da Prefeitura com as instituições que realizam a acolhida de crianças de zero a 18 anos, cujos direitos foram violados, e o serviço de república para jovens em transição, de 18 a 21 anos. “O último repasse feito pelo município para as filantrópicas foi há 16 anos. Durante todo esse tempo os recursos recebidos foram apenas do governo federal”, afirmou a diretora de Políticas Públicas de Proteção Social Especial, Eerizânia Freitas.

Banco de Leite comemora doações

A doação de leite humano em Anápolis mais que dobrou no mês de maio – período em que se comemora a Semana Mundial de doação de Leite Humano. Esse resultado amplia o fornecimento do Banco de Leite Humano (BLH) do município para atender crianças prematuras, além de gerar estoque – dando fôlego para o trabalho da equipe. Esse é o resultado de ações de conscientização realizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Outro ponto de apoio são as divulgações de reportagens nos veículos de comunicação.

Prefeitura lança Pró-Água em Anápolis

Iniciativa da Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, o projeto Pró-Água foi lançado, na manhã da terça-feira, 20, no Teatro Municipal. O objetivo é implantar tecnologias sustentáveis e disseminar conhecimento para estimular a boa utilização da água e a conclusão do seu ciclo.

Abertas inscrições para colônia de férias no Planetário Digital

As férias escolares são esperadas com ansiedade pelas crianças e, quase sempre, com preocupação pelos pais. O que fazer para que os filhos não fiquem o tempo todo na frente da televisão ou jogando no tablet e no celular? Uma opção interessante são as colônias de férias. Melhor ainda uma que reúna aprendizado e diversão, como a do Planetário Digital, que acontece de 4 a 7 de julho. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no período de 19 a 30 de junho, das 14h30 às 22h, no Planetário.

