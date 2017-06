Após cobranças dos vereadores de Costa Rica, Viação São Luiz diz que melhorou a qualidade do serviço junho 6th, 2017 Diretor Cidades Google+ LinkedIn Pinterest

Em um ofício encaminhado para a Câmara de Vereadores de Costa Rica-MS, a Viação São Luiz informa que adotou providências para melhorar a qualidade do serviço de transporte de passageiros. O documento veio em resposta às recentes cobranças dos parlamentares costarriquenses.

No mês de março, todos os vereadores de Costa Rica assinaram um indicação, que foi encaminhada para o diretor operacional da Viação São Luiz, Angelo Luiz Favi Possari. Autor da proposta, o vereador Jovenaldo Francisco dos Santos, o Juvenal da Farmácia, disse que apresentou a indicação porque no começo do ano ele recebeu muitas críticas de moradores locais, reclamando da má-conservação dos ônibus da empresa e do atraso no embarque e desembarque de passageiros.

“Várias pessoas me procuraram reclamando de atrasos e dizendo que os ônibus da empresa não estavam em boas condições, o que poderia colocar em risco a segurança e a vida dos passageiros”, pontuou Juvenal.

Em resposta à indicação, a Viação São Luiz encaminhou no dia 29 de maio um ofício para a Câmara de Costa Rica, assinado pelo próprio Angelo Possari. “Informamos que já tomamos as devidas providências com relação a uma melhora na qualidade dos serviços prestados, com relação aos nossos veículos, inclusive ampliamos nosso setor de manutenção na cidade de Campo Grande/MS, visto que lá se encontra mais opções de fornecedores de peças e prestadores de serviços”, é o que diz um trecho do ofício.

Após ler a resposta da Viação São Luiz, Juvenal agradeceu a empresa por ter atendido à indicação e ressaltou que é papel do vereador ficar atento às demandas da população e atuar com firmeza na fiscalização dos serviços públicos, como é o caso do transporte de passageiros. “Cabe a nós vereadores cobrarmos um serviço público de qualidade para a nossa população e nos sensibilizarmos com aquilo que interessa diretamente à comunidade”, enfatizou o vereador Juvenal da Farmácia.

A Viação São Luiz é uma das principais empresas que atuam no transporte intermunicipal e interestadual de passageiros em Costa Rica. Ela possui linhas com destino a Cuiabá-MT, Goiânia-GO, Brasília-DF, Campo Grande-MS, interior de São Paulo, inclusive São José do Rio Preto-SP, triângulo mineiro, além do nordeste, leste e sudeste de Mato Grosso do Sul.