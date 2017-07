Aprovado parcelamento de débitos da prefeitura junto ao JataíPrevi julho 28th, 2017 Diretor Cidades Google+ LinkedIn Pinterest

Em sessão extraordinária realizada no dia 26 de julho, foi aprovado o projeto de lei nº 063, de autoria do poder executivo, que autoriza a prefeitura a parcelar e reparcelar os débitos do município junto ao Fundo de Previdência Social dos Servidores de Jataí (JataíPrevi), em até 200 prestações mensais.

Ao justifica o projeto, o prefeito Vinícius Luz afirmou que somente com esta medida o município terá condições de equacionar seus compromissos previdenciários junto ao JataíPrevi. Segundo planilha anexada ao texto, o débito da prefeitura, oriundo de não pagamentos de exercícios anteriores é de aproximadamente R$ 14 milhões, sendo que tal dívida fora objeto de quatro parcelamentos cuja totalidade das parcelas mensais é de R$ 243.028,28. Com a aprovação do projeto, a soma das parcelas cairá para R$ 66.802,61.