As vantagens da manipulação para a saúde e boa forma

Os hábitos dos brasileiros estão mudando. Na alimentação, por exemplo, é perceptível o quanto alimentos naturais e orgânicos têm ganhado força em detrimento aos industrializados. Da mesma forma, a busca por fórmulas manipuladas também tem aumentado. Mas, ainda assim, muitas pessoas não se sentem confiantes em fazer essa aposta.

Na maioria das vezes, esse preconceito não se justifica, pois esses produtos são tão ou mais eficientes do que os industrializados e ainda podem ser adequados de acordo com as suas necessidades individuais. Além disso, são uma alternativa mais econômica, já que são prescritos na dose exata do tratamento, evitando o desperdício.

A grande diferença entre os medicamentos manipulados e os medicamentos convencionais é a personalização. Enquanto os industrializados são produzidos em grandes quantidades, levando em consideração uma dosagem ou concentração padronizada, para serem usados pelo maior número de pessoas, cada manipulado é único. Trata-se da mesma substância ativa (matéria prima), com a mesma qualidade, mas na dose adequada ao seu organismo. Além disso, seu médico, nutricionista ou farmacêutico ainda podem escolher o formato adequado às suas preferências ou necessidades como: cápsula, pastilha, shake, efervescente, líquido, gomas, bombons, gel, creme ou pomada, por exemplo. Por facilitar a administração, a forma farmacêutica também pode ser a solução para idosos, crianças e pacientes em condições especiais.

Outra vantagem é a possibilidade de associar vários ativos em uma mesma fórmula, concentrando em uma dose única os efeitos que o paciente só encontraria com a ingestão de vários medicamentos ou tendo que utilizar vários produtos de uso tópico.

Aliados da saúde e da beleza

Além dos produtos voltados ao tratamento de doenças, as fórmulas manipuladas também podem ser grandes aliadas na conquista da saúde e beleza, do corpo, da pele e dos cabelos. Ao contrário dos cosméticos que tomam conta das prateleiras de perfumarias e supermercados prometendo princípios ativos “exclusivos”, as fórmulas manipuladas de fato cumprem essa promessa e podem te entregar tudo o que você precisa.

Qual é o seu desejo para hoje? Queimar gordura, firmar a pele, ter mais energia? Pode saber que em uma farmácia de manipulação você irá conseguir aliar suas necessidades em uma única fórmula feita especialmente para você, para o seu ritmo e vontade. Experimente acompanhar as novidades desse mercado, sem dúvida, você irá se surpreender com a quantidade de soluções lançadas.

Qualidade e segurança

Assim como acontece com as indústrias farmacêuticas, as distribuidoras de insumos farmacêuticos e farmácias de manipulação seguem os rigorosos padrões de qualidade exigidos pela ANVISA e também recebem vistorias periódicas.

Antes da sua fórmula chegar até você, todas as matérias primas passam por análises de controle de qualidade, tanto das distribuidoras, quanto das farmácias de manipulação. Todo o processo é realizado de maneira informatizada em laboratórios equipados com sistemas computadorizados.

Além disso, nas farmácias de manipulação você conta com a presença de farmacêuticos para esclarecer qualquer dúvida e, em alguns casos, há também profissionais habilitados para realizar a prescrição.

Todos esses procedimentos são cumpridos com excelência para garantir a integridade e qualidade em todo o processo de manipulação, assim você se sente seguro e confiante em adquirir sua fórmula manipulada e fica feliz com os resultados.

Quando você for a uma farmácia de manipulação, aproveite e peça para conhecer toda a estrutura, você vai se surpreender!