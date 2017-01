Atenção: Simples Nacional tem adesão até o fim de janeiro janeiro 25th, 2017 Diretor Economia Google+ LinkedIn Pinterest

Redução de impostos é uma das facilidades

Muitas empresas querem aderir ao Simples Nacional para 2017 – e esta mudança precisa ser feita até o dia 31 de janeiro. Assim que a data chegar, as empresas que tiverem o seu pedido atendido já poderão aproveitar benefícios a partir do primeiro dia do ano calendário da opção. Essa corrida contra o relógio traz benefícios para quem optar pela alteração.

Marcos Rodrigues, presidente do Contabfácil, ferramenta online que trata de toda a contabilidade de empresas do Simples Nacional, Profissionais Liberais e Meis, explica que os principais benefícios são a redução de impostos (em média de 10%) e a facilidade, uma vez que no Simples Nacional a empresa recolhe apenas uma guia (DAS) ao invés de 5 (ISS, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL) e também não tem as mesmas obrigações acessórias que empresas do Lucro Presumido.

“Este prazo é apenas para as empresas que estejam com todas as obrigações e documentações em dia. Existe uma série de requisitos para cumprir. Caso não tenha sido feito ainda, não dá tempo para esse ano, pois envolve alteração contratual que leva em torno de 45 dias” ressalta o presidente do Contabfácil.

Confira quais os principais requisitos que impedem que uma microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) possam aderir ao Simples Nacional de acordo com o art. 3º, II, §§2º e 4º, e art. 17 da Lei Complementar nº 123, de 2006: