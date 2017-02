Cai quadrilha especializada em roubo e desmanche de veículos fevereiro 21st, 2017 Diretor Polícia Google+ LinkedIn Pinterest

Líder de associação criminosa possui experiência nesse tipo de delito e chegava a desmanchar um carro em apenas um dia. Grupo atuava na região da Vila Canaã, em Goiânia

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA), deflagrou nesta última segunda-feira (20/02), a operação “Doutores do Crime”, que desarticulou uma associação criminosa suspeita de roubos e desmanches de veículos. De acordo com as investigações, o grupo comercializava as peças dos carros roubados na Vila Canaã, em Goiânia.

Foram detidos Paulo Henrique de Almeida Silva, de 27 anos – chefe do grupo -, Adilson Borges de Carvalho, de 29, Damião Nunes de Santana, 35, Rafael Alves de Almeida, 20, e Alexandre Machado de Oliveira,21. Os dois últimos foram reconhecidos por donos dos veículos roubados.

Paulo Henrique determinava quais veículos deveriam ser roubados, fornecia armas de fogo e levava os assaltantes até os locais onde os crimes eram cometidos. Após os roubos, os carros eram levados para sua oficina.

Segundo o delegado José Antônio de Podestá, Paulo se intitulava como “Cirurgião do Crime”, por ser o ‘cortador’ de veículos com precisão cirúrgica e pela experiência que ele tinha em desmanche. “Ele conseguia desmanchar um carro em apenas um dia. Tudo feito para as peças não tivessem nenhum estrago”, explica.

(Fonte: SSPAP)

Crédito/Foto: J.Eurípedes