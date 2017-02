Caiado ajuda Paulo do Vale a buscar recursos para a Educação em Rio Verde fevereiro 8th, 2017 Diretor Política Google+ LinkedIn Pinterest

O senador Ronaldo Caiado (GO) abraçou a bandeira da educação encampada pelo prefeito de Rio de Verde, Paulo do Vale (PMDB). Em audiência, nesta última terça-feira (7/2), com o ministro da educação, Mendonça Filho e o presidente do FNDE, Silvio de Sousa Pinheiro, Caiado pediu apoio para que o município concretize o aumento de número de salas de aula já iniciado pelo prefeito local. Paulo do Vale e o secretário Municipal da Educação, Miguel Rodrigues Ribeiro, mostraram ao ministro que em apenas um mês a nova administração ampliou em 12% as vagas para educação infantil e ensino fundamental a partir de salas de aula modulares climatizadas. A prefeitura alugou essas estruturas e agora vai adquiri-las para alunos do ensino fundamental e para abrigar creches.

“Rio Verde é um município pujante, é maior polo agropecuário do sudoeste goiano e, por esse motivo, atraiu muitas pessoas aumentando a demanda por educação. Hoje aqui no Ministério da Educação, o ministro e o presidente da FNDE ficaram impressionados com a eficiência da alternativa apresentada pelo prefeito Paulo do Vale com as salas de aula modulares climatizadas, confortáveis. Indiscutivelmente uma excelente solução. O ministro determinou que uma equipe do FNDE vá até Rio Verde conhecer esse trabalho e se colocou à disposição para ajudar ”, disse Caiado.

“Elencamos como prioridade na nossa cidade a educação. Nós temos hoje várias crianças fora da educação infantil e do ensino fundamental. Já conseguimos em um mês inserir 2.500 crianças na escola com as salas de aula modulares. É uma novidade no Brasil que estamos implantando na cidade de Rio Verde e viemos hoje com nosso senador Ronaldo Caiado buscar esse apoio do Ministério da Educação para que a gente possa ter mais escolas, mas incentivos, mas recursos para que Rio Verde dentro de um prazo bem curto zere sua demanda tanto na educação infantil como no ensino fundamental”, afirmou o prefeito Paulo do Vale.

“É satisfatório o resultado que tivemos com a população, com as crianças, principalmente, e com os professores. Para vocês terem uma ideia, as salas de aula são disputadas, temos que fazer um roteiro para que todos passem por ela. O senador Caiado parceiro, incentivou o projeto e para acompanhar essa agilidade , precisamos desse apoio. Temos algumas creches que estamos terminando e algumas da gestão passada que nem começaram a construção. Estamos tentando fazer com que isso fique mais rápido”, explicou o secretário da Educação, Miguel Ribeiro.

