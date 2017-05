Caiado dá parecer favorável a PEC que determina prazo de 3 meses para indicações ao STF maio 25th, 2017 Diretor Nacional Google+ LinkedIn Pinterest

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o relatório do senador Ronaldo Caiado (Democratas-GO) sobre a PEC que determina prazo de três meses para o presidente indicar ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

A PEC 91/15, de autoria do senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), altera o art. 101 da Constituição para estabelecer um prazo máximo para a indicação, sob pena de crime de responsabilidade ao chefe do Executivo Nacional.

De acordo com Caiado, a matéria é oportuna por corrigir uma omissão da Constituição que tem causado longos períodos de vacância no Supremo. “Essa demora prejudica o funcionamento da corte que tem alto número de processos pendentes, já que a vacância aumenta possibilidade de empates em julgamentos e até adiamento de decisões”, explicou Caiado.

Em seu relatório, Caiado trouxe o exemplo de casos no Governo do PT, quando chegou-se a ter uma demora de mais de 200 dias para a nomeação de ministros, levantando suspeita sobre interesses políticos por trás dos atrasos.