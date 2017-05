Caiado defende aglutinação de forças em encontro com várias siglas em Anápolis

O presidente regional do Democratas, Ronaldo Caiado, iniciou na quinta-feira (11/05) uma série de encontros em Anápolis para conversar com lideranças políticas, associações e entidades de classe sobre a condução do processo político em Goiás tendo em vista o anseio de renovação da população. Ronaldo Caiado tem se dedicado intensamente nas últimas semanas a aglutinar forças de diferentes siglas à composição que já vem sendo construída entre o Democratas e o PMDB.

“Anápólis é minha cidade natal e, além disso, uma cidade importante nas decisões do Estado. Começo hoje aqui uma série de reuniões para ouvir as lideranças sobre seus anseios, expectativas e para formar um apoio forte para as oposições. Tenho dito que só unida a oposição será forte. Quem apostar em desunião vai perder”, garantiu.

A primeira visita ontem na cidade ao prefeito Roberto Naves (PTB), com quem conversou sobre a Reforma da Previdência e as limitações orçamentárias da Prefeitura em função do custo da máquina pública e a dificuldade de investimentos. Ronaldo Caiado se comprometeu a continuar contribuindo com emendas para o município como fez recentemente por meio de repasse individual de R$ 500 mil para reforma do Hospital Municipal de Anápolis. Nos últimos anos foram quase R$ 3 milhões em emendas que o senador enviou à cidade.

Na sequência ele recebeu lideranças em várias reuniões em separado. Uma delas foi com nove vereadores de siglas como o Solidariedade, PHS, PMDB, PSL, PSC, PMN e PSDB. “Nessa minha caminhada faço questão de falar com todos os partidos. Essa composição de forças tem tido resultados muito positivos. Tenho falado muito que a oposição precisa estar unida nesse processo”, afirmou aos vereadores.

Presidente da Câmara, o vereador Amilton (Solidariedade) afirmou estar feliz de poder estreitar laços com o senador. A vereadora Vilma Rodrigues (PSC), por sua vez, garantiu que a bancada feminina da Câmara de Anápolis tem simpatia por seu projeto e vai ajudá-lo nesta caminhada. “Seu momento é agora. Temos grande simpatia pelo senhor. A bancada feminina está à sua disposição”, disse.

Partidos

Em outra audiência, o presidente do PHS de Anápolis, Elismar Veiga, que também é presidente das Assembleias de Deus do município, afirmou que este existe um alinhamento da sigla municipal com a nacional e que ficou satisfeito com esta conversa preliminar. Os correligionários João da Luz, que é vereador, e Ananias Júnior, suplente, acompanharam o pastor.

Quem também manifestou interesse numa aproximação com o democrata foram os representantes do Pros em Anápolis, entre eles o vice-presidente da legenda, Leopoldo Garcia. “Queremos muito nos aproximar do senhor e estamos honrados com esse encontro”, afirmou.

Já o presidente do PTC de Anápolis, Davi Corredeira, rememorou a aliança que a legenda teve com o Democratas e fez questão de reafirmar seu apoio ao parlamentar. “Fizemos aqui um grande trabalho com o Democratas e vamos reiterar esse projeto. Esse instante para o senhor não tem outro igual. Você tem credibilidade, ajudou a tirar aquela corja do governo federal. Temos esse anseio de que Goiás tenha um governador de verdade”, defendeu.

Walter Rodrigues, presidente do PRP da cidade, também falou sobre o desejo de estar ao lado do senador. O presidente do PSL, Jelcimaro Fortunato, por sua vez, elogiou a postura de Ronaldo Caiado. “Sempre admirei o trabalho de Ronaldo Caiado. O senhor está no rumo certo ao dialogar com as lideranças. Vejo que o senhor está aglutinando os partidos, aparando as arestas e, se a oposição se unir, o senhor será imbatível”, avaliou.

Ao mesmo tempo o senador também recebeu lideranças que migraram de outro partido para se integrar às fileiras do Democratas. Ontem 20 dissidentes do PR de Anápolis se filiaram ao partido, entre eles o ex-secretário da sigla Alexandre Míssel. “É importante para nós sabermos que um anapolino chegou onde o senhor chegou. Se estamos vindo para o Democratas é porque confiamos muito em seu trabalho”, contou.