Caiado recebe com humildade pesquisa que o coloca com 44% na disputa para o governo

O senador Ronaldo Caiado (Democratas) diz ter recebido com humildade o resultado da pesquisa de intenções de votos divulgada nesta terça-feira (13/06) pela TV Record após levantamento do Instituto Paraná Pesquisas. O resultado aponta que Ronaldo Caiado, a pouco mais de um anos das eleições estaduais, larga na frente com uma ampla vantagem de intenções de votos .

Segundo a pesquisa estimulada, Ronaldo Caiado tem 33,6 pontos porcentuais de vantagem em relação ao segundo colocado no cenário da pré-campanha. São 44% das intenções de voto para o senador. Em seguida aparecem o vice-governador José Eliton (PSDB) com 10,4%, o deputado federal Daniel Vilela (PMDB) com 10,3% e o advogado Djalma Rezende com 6,6%.

“Recebo com alegria e humildade o resultado da pesquisa, mas com a convicção de que o povo de Goiás deseja mudanças. Continuo firme na luta em defesa do nosso Estado de Goiás”, fez questão de dizer.

O levantamento também analisou como seria se o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela (PMDB), aparecesse no lugar do filho Daniel Vilela. O democrata teria 42,1% das intenções de votos, enquanto Maguito Vilela teria 16,4%. Em seguida viriam José Eliton com 10,4% e Djalma Rezende com 6,2%.

A vantagem do senador em relação aos demais candidatos foi destacada pelo diretor do instituto, Murilo Hidalgo, em entrevista hoje ao Balanço Geral. “No cenário com Maguito Vilela ele tem mais votos que o filho nesse momento. Mas vale salientar a grande vantagem que Ronaldo Caiado vai arrancar nas eleições de Goiás”, disse.

Ao todo foram ouvidos 1.505 eleitores em todas as regiões do Estado, entre os dias 7 e 11 de junho. A margem de erro é de 2,5 pontos porcentuais para mais ou para menos.

(Fonte: Assessoria de Imprensa do Senador)