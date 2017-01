Câmaras municipais elegem Suas novas presidências janeiro 2nd, 2017 Diretor Cidades Google+ LinkedIn Pinterest

SUDOESTE

Desde o último dia 1º as Câmaras Municipais da região elegeram e deram posse às novas mesas diretoras que irão gerir os destinos do Legislativo para exercício do próximo biênio.

Em Jataí, por unanimidade, os dez vereadores elegeram, para exercer o seu terceiro mandato à frente da presidência, o veterano Adilson de Carvalho, do PMDB. Para a vice-presidência foi eleito o vereador Thiago Maggioni (PSDB), ficando no comanda da Secretaria o novato David Pires de Sousa (PP).

Os vereadores rio-verdenses elegeram como seu presidente Lucivaldo Medeiros (PMDB), passando a ocupar a vice-presidência Leonardo Fonseca (PSD). Para 1º secretário foi eleito Manoel Pereira (PSDB), e como 2ª secretária, Marussa Boldrin (PTN).

Já em Mineiros, os 15 vereadores eleitos elegeram a mesa diretora da Casa, ficando definido como presidente, Edmar Andrade (PRB); vice-presidente, Fernando Costa (SD); 1° secretário, Bispo Claudio (PMDB); 2° secretário, Airam Silvério (PMDB).

Em Serranópolis, para ser eleito presidente do Legislativo, Enio Zoi de Gato(PMDB) teve que vencer na disputa seu colega Motorista (PR). Na vice-presidência ficou Sirleide Garcia(PMDB), e ainda, como 1ª secretária, Zilvone Valentim(PSB), e na secretaria, Antônio Pereira(PMDB).