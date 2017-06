Carapô pede contratação de guarda-vidas para Thermas Jatahy junho 5th, 2017 Diretor Cidades Google+ LinkedIn Pinterest

O vereador José Prado Carapô solicitou à administração municipal a contratação de guarda-vidas para o clube Thermas Jatahy, visando promover a segurança dos usuários e cumprir exigência legal. “São centenas de banhistas, sobretudo aos finais de semana e feriados”, relata ele. “Meu gabinete foi informado que o clube não possui nenhum guarda-vidas contratado, o que aumenta o risco de incidentes, principalmente envolvendo crianças”.

Kátia requer iluminação, arborização e bancos para a Praça Gilvacy Santana

A vereadora Kátia Carvalho requereu ao executivo a implementação de iluminação, arborização e bancos na Praça Gilvacy Alves Santana (“Negrinho”), no setor Epaminondas I. Parcialmente inaugurada em 2003, a praça ainda não conta com infraestrutura adequada. Os moradores da região anseiam por melhorias, para que tenham melhores condições de lazer e integração no local.

Adilson quer praça e academia ao ar livre no setor Recanto da Mata

O vereador Adilson Carvalho reivindicou a construção de uma praça com academia ao ar livre no setor Recanto da Mata. “A obra, além de contribuir para aprimorar o visual daquele bairro, proporcionaria nova opção de lazer para os moradores de toda a região, bem como incentivaria a prática de atividades físicas, o que é indispensável para uma vida saudável”, afirmou.

Thiago solicita sinalização adequada para cruzamento no Jardim Rio Claro

O vereador Thiago Maggioni sugeriu à SMT a implantação de sinalização adequada no cruzamento das avenidas Tocantins e Dorival de Carvalho e da Rua Palestina, no Jardim Rio Claro. O objetivo é garantir a segurança e a tranquilidade aos transeuntes e aos motoristas que passam por aquele local, onde o tráfego é intenso e os acidentes vêm ocorrendo com frequência.