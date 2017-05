Carapô: projeto visa garantir qualidade do asfalto em Jataí maio 25th, 2017 Diretor Cidades Google+ LinkedIn Pinterest

A Câmara aprovou projeto do vereador José Prado Carapô que determina à prefeitura o uso de material de melhor qualidade no asfaltamento e no recapeamento das vias públicas de Jataí. Para as de maior tráfego, deverá utilizado, em caso de asfaltamento e recapeamento, o concreto betuminoso usinado quente (CBUQ), com espessura mínima de quatro centímetros, com material solto, e 3,5 centímetros após compactação. Nas vias de menor tráfego, o material deverá ser o TSD (tratamento superficial duplo), com capa selante em microrrevestimento, com espessura mínima de oito milímetros.

O texto também veda o uso de revestimentos a frio, de médio e baixo padrão, constituídos por emulsões asfálticas, como pré-misturados a frio e a quente (PMF e PMQ), tratamentos superficiais, lamas asfálticas ou microasfalto. Há ainda previsão para uso obrigatório de novas tecnologias à medida que elas forem surgindo. “Não justifica usar materiais mais baratos e de qualidade inferior, causando prejuízos ao erário, e ter, num espaço curto, que refazer todo o trabalho”, ponderou Carapô. “Além de causar desperdício de dinheiro público, isso causa graves transtornos à população, devido a buracos e obras de recapeamento intermináveis”.

Thiago reivindica bancos para posto de saúde da Vila Fátima

O vereador Thiago Maggioni reivindicou à administração municipal a instalação de bancos de espera no posto de saúde da Vila Fátima. “Pessoas de idade e com crianças de colo aguardam em pé ou sentadas na calçada: situação desconfortável, visto que estão com alguns problemas de saúde e buscam ali uma ajuda do poder público”, disse ele.

Adilson quer limpeza das margens e do leito canalizado do córrego Jataí

O vereador Adilson Carvalho solicitou ao executivo a limpeza do matagal nas margens do córrego Jataí e do leito que foi canalizado. Moradores queixam-se do mato muito alto, que causa vários transtornos, principalmente no período chuvoso, degradação do meio ambiente e proliferação de insetos.

Kátia sugere ecoponto próximo aos bairros Francisco Antônio e Estrela Dalva

A vereadora Kátia Carvalho sugeriu à prefeitura a construção de um ecoponto nas proximidades dos setores Francisco Antônio e Estrela Dalva. Distantes dos ecopontos existentes na cidade, os moradores daqueles bairros não têm onde descartar corretamente seu lixo que pode ser reaproveitado. A obra reduziria o número de entulhos nas ruas, praças e terrenos baldios, evitando a contaminação do solo e a atração de animais nocivos.