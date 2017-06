Carvalhinho defende merenda adequada a portadores de diabetes e outras doenças junho 7th, 2017 Diretor Cidades Google+ LinkedIn Pinterest

Para implantar o serviço, as operadores devem adaptar uma van, com plataformas elevatórias e travas para cadeiras de rodas. O transporte, que deve ser gratuito, poderá operar todos os dias, inclusive feriados e pontos facultativos, das 7 às 22 horas. “Alguns municípios brasileiros já oferecem esse serviço de suma importância às pessoas com essa condição física, o que cumpre um mandamento maior e humaniza a forma desses cidadãos interagirem no dia a dia, com maior acesso à saúde, trabalho, educação e lazer”, ponderou o parlamentar.

Carapô reivindica transporte porta a porta para cadeirantes