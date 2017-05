Carvalhinho: projeto amplia segurança em agências bancárias maio 18th, 2017 Diretor Cidades Google+ LinkedIn Pinterest

A Câmara aprovou projeto do vereador Agustinho de Carvalho Filho, o “Carvalhinho”, que obriga agências bancárias de Jataí a contratar vigilância armada das 8 às 22 horas, em dias úteis, finais de semana e feriados. A determinação vale para bancos públicos e privados e cooperativas de crédito. Já as agências dos Correios que executam atividades bancárias ficam obrigadas a contar com vigilância armada somente durante seu horário de expediente.

O texto determina ainda que os vigilantes deverão permanecer no interior da instituição bancária, em local seguro, de posse de botão de pânico e terminal telefônico para, se necessário, acionar rapidamente a polícia. O texto original de Carvalhinho previa 24 horas de vigilância armada, mas foi modificado por emenda assinada pelos vereadores Gildenicio Santos, José Prado Carapô, Kátia Carvalho, Marcos Antônio e Mauro Bento Filho.

João Rosa requer mais vagas de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência

O vereador João Rosa solicitou à SMT a pintura de mais vagas de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência em diversos pontos da cidade. Ele defende a demarcação nos seguintes locais: praças Professor Maromba, Dom Germano e Padre Brom, prefeitura, Câmara Municipal, Avenida Dorival de Carvalho, hospitais Padre Tiago e Unimed, Farmácia Popular, Centro Médico e Avenida Goiás. O parlamentar também cobra mais fiscalização quanto à utilização dessas vagas por veículos de quem não se enquadra nas categorias beneficiadas.

Mauro Filho propõe criação do voucher turístico em Jataí

O vereador Mauro Bento Filho enviou à prefeitura a minuta de um projeto de lei que regulamenta as atividades turísticas no município, criando o voucher, entre outras providências. “Entendo que Jataí necessita regulamentar a atividade turística para impulsionar a mesma e motivar os elementos envolvidos”, declarou o parlamentar. Para ele, o projeto dará condições para que o turismo possa definitivamente se tornar uma atividade geradora de emprego, renda e divisas.

Quanto ao voucher, trata-se de um comprovante, o contrato onde está mencionado o serviço a ser executado e os dados do estabelecimento contratado, como endereço, telefone, tarifa tratada, o localizador e o nome do titular do voucher.