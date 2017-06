Carvalhinho requer demarcação de espaço para ambulantes em parques junho 8th, 2017 Diretor Cidades Google+ LinkedIn Pinterest

O vereador Agustinho de Carvalho Filho, o “Carvalhinho'”, requereu à administração municipal a demarcação de espaço para comerciantes ambulantes no entorno dos lagos Diacuí e JK. “Hoje eles trabalham em local de risco, principalmente no Parque JK, pois ficam no espaço destinado ao estacionamento de veículos, à mercê de acidentes”, alertou. “Com a demarcação dos espaços, os riscos serão amenizados, o local ficará organizado, gerando conforto e bem-estar aos envolvidos”.

João Rosa sugere acompanhamento psicológico nas escolas públicas municipais

O vereador João Rosa sugeriu ao executivo a manutenção de psicólogos para atuar junto às famílias carentes nas escolas de ensino infantil e fundamental do município. O objetivo é dar suporte para o melhor desenvolvimento social e também intervenções preventivas contra a depressão infantil e na adolescência. Ele lembra os casos de “bullying” e outros assédios, práticas sexuais e uso de drogas que vieram à tona, em todo o país, nos meios de comunicação nos últimos meses. “O psicólogo observará a rotina dos alunos sob sua responsabilidade, de forma a perceber desvios de comportamento ou até mesmo comportamentos antissociais em suas primeiras manifestações, quando ainda são passíveis de correção, através de intervenções práticas”, disse ele.

Mauro Filho pede ampliação do muro da escola Flávio Vilela, na Vila São Pedro

O vereador Mauro Bento Filho solicitou à prefeitura a ampliação do muro da Escola Municipal Flávio Vilela, localizada na Vila São Pedro. A obra impediria a ação de pessoas que costumam invadir a escola para cometer vários delitos, como furto, uso de drogas e outros. A intenção é proporcionar mais conforto, praticidade e segurança a alunos, professores e funcionários daquela unidade de ensino.

Marcos Antônio pede recapeamento de trecho da Avenida C

O vereador Marcos Antônio solicitou à Superintendência de Pavimentação Asfáltica o recapeamento da Avenida C, entre as ruas 03 e 04, na Vila Sofia. “A circulação diária de veículos pesados, aliada à falta de manutenção adequada, causou o esburacamento da via, tornando o trânsito local caótico e aumentando o risco de acidentes naquele trecho”, disse ele.