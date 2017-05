Censo júridico: ProJuris revela que 54% dos advogados atuam na área civil maio 10th, 2017 Diretor Sem categoria Google+ LinkedIn Pinterest

A 1ª edição do relatório Censo Jurídico traz um panorama geral sobre a situação e desempenho dos advogados e escritórios no Brasil

Com o intuito de orientar o mercado jurídico, a ProJuris, empresa que desenvolve softwares para gestão jurídica há mais de 28 anos, lança a 1° edição do Censo Jurídico. A pesquisa traz um panorama sobre a situação e desempenho dos advogados e escritórios de advocacia no Brasil. O levantamento, feito por meio de um questionário online, teve a participação de aproximadamente 400 advogados de todos as regiões do País.

Segundo o relatório, 54% dos advogados atuam na área Civil, Trabalhista (19%), Penal (5%), Administrativo (5%), Contratual (5%), Consumidor (5%), Comercial (3%), Tecnologia da Informação (2%) e Ambiental (2%). Ainda de acordo com o levantamento, 62% dos advogados entrevistados trabalham como autônomo, 20% atuam em escritórios, 10% em um departamento jurídico e 3% são estudantes de direito.

“A primeira edição do “Censo Jurídico – ProJuris” foi muito positiva e mostrou a importância da dimensão do mercado jurídico no Brasil. Com essa visão, os profissionais poderão ter em mãos ainda mais informações para entender quais são os gargalos vividos pelo setor e escolher novas estratégias de carreira e negócios. Esperamos que com o tempo o número de participantes aumente e, dessa forma, levaremos mais conhecimento”, comenta Sergio Cochela, CEO da ProJuris.

Negócios & Finanças

De acordo com a pesquisa, 30% dos Advogados não utiliza a Tabela de Honorários Advocatícios 2017, que é calculada com base na “Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais”, desenvolvida pela OAB para precificação de serviços. Outro dado que chama atenção é a preferência dos profissionais em receberem seus pagamentos por cobrança de processo (70%), valor por êxito do processo (57%), valor fixo mensal (39%), cobrança por ato (32%) e Cobrança por hora (10%).

A Tecnologia no Setor Jurídico

A pesquisa revelou que 72% dos advogados atende mais de 10 casos por mês, devido ao grande crescimento de uso de tecnologias para a comunicação com os clientes, o que possibilitou atender mais com um menos funcionários. De acordo com o levantamento, 48% dos advogados utilizam o Facebook para gerar leads, o LinkedIn está em segundo lugar quando o assunto é encontrar clientes e divulgar serviços, 30% dos profissionais jurídicos acessam a plataforma para fazer negócios.

Além disso, 31% dos entrevistados utilizam de 3 a 5 aplicativos por dia. Entre eles, WhatsApp é utilizado por 90% dos advogados profissionalmente. Outro dado interessante é a utilização de softwares jurídicos no ambiente de trabalho, 56% utilizam essa ferramenta para agilizar os processos do dia a dia.

“A tecnologia está presente na rotina dos profissionais de direito, elas facilitam o acompanhamento das ações e otimizam o trabalho dos profissionais jurídicos, levando em conta que as necessidades são diversas. Os softwares jurídicos facilitam as rotinas, por isso, acreditamos que durante as próximas pesquisas o número de profissionais que vão optar por esse tipo de software vai aumentar”, explica Cochela.