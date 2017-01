Folha do Sudoeste

Cetip: 149.621 mil veículos foram financiados em Goiás em 2016 janeiro 18th, 2017 Diretor Economia Google+ LinkedIn Pinterest

Estado é líder nas vendas a crédito da região Centro-Oeste

Goiás atingiu 149.621 veículos financiados em 2016, sendo o estado que mais financia no Centro-Oeste. Os dados incluem automóveis leves, motos e pesados. No ano passado, as vendas a crédito de autos leves usados superaram o volume dos outros modelos, ao somarem 84.894 unidades negociadas.

O levantamento é da Unidade de Financiamentos da Cetip, que opera o maior banco de dados privado de informações sobre financiamentos de veículos do país, o Sistema Nacional de Gravames (SNG).

No total, em 2016, foram vendidos a crédito 119.915 automóveis leves, queda de 13,6% em relação a 2015. Além disso, foram financiadas 22.783 motos, recuo de 24,6% na mesma base de comparação.

Em dezembro, o volume de financiamentos de veículos em Goiás totalizou 13.937 unidades, baixa de 3,2% na comparação com o mesmo período de 2015.

O Centro-Oeste atingiu 442.976 veículos financiados em 2016. Desse total, 182.795 foram unidades novas e 260.181 de usadas. No ano passado foram financiados 359.469 automóveis leves, enquanto as motos somaram 66.380 unidades vendidas a crédito.

O total de veículos financiados no Brasil em 2016 totalizou 4.654.014 unidades, entre automóveis leves, motocicletas, pesados e outros, queda de 12,4% em relação a 2015. Desse total, veículos novos somaram 1.740.084 unidades vendidas a crédito, enquanto os usados chegaram a 2.913.930.

O SNG é uma base privada de abrangência nacional que reúne as informações sobre restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de concessão de crédito. Essa base é consultada e atualizada em tempo real pelas instituições financeiras.