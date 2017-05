Cobrança de tributos é alvo de empresas terceirizadas maio 26th, 2017 Diretor Economia Google+ LinkedIn Pinterest

A terceirização já é realidade em vários serviços nos municípios brasileiros: Coleta de lixo, iluminação pública, serviços de saúde, entre outros. A cobrança de tributos começa a ser alvo de empresas que ofertam a terceirização, baseados no Código Tributário Nacional e na Lei de Licitações (8.666 e alterações) empresas privadas investem na arrecadação.

A proposta é tentadora. A Crescite Consultoria Tributária, por exemplo, se dispõe a realizar todos os investimentos necessários para facilitar a vida do contribuinte – abertura de lojas, Call Center, tramitação de toda a burocracia, e só será remunerada a partir de resultados concretos no caixa do município.

“A terceirização da cobrança tributária chegou para ficar. Os municípios historicamente têm dificuldades de investir nas estruturas necessárias – imóveis, equipamentos, programas de computadores, equipes especializadas e várias outras. Com a atual crise econômica a situação só deteriorou. Nós podemos investir e produzir bons resultados financeiros, sem ferir a autonomia dos gestores municipais”, afirma o Diretor da Crescite, Paulo Resende.

A empresa comemora o número de contratos e o sucesso alcançado na execução dos trabalhos. Os números arrecadados são expressivos, aumentos que vão de 21 até 300% dependendo do município. “Felizmente tivemos sucesso em todos os contratos. Uns maiores e outros menores. Mesmo nos resultados menores só a sustentação da arrecadação já é um bom resultado. Mas nossos serviços têm ido além da sustentação.”, afirma Resende.

A Crescite aponta um exemplo bem ilustrativo da sustentação. Enquanto um município de grande porte teve uma queda na arrecadação de 34%, em um município vizinho a arrecadação cresceu 21%. “Para as pessoas que não têm muita familiaridade com o assunto parece um resultado pequeno, mas sabemos que 21% em tempos de crise é um ótimo resultado. Vejam se eu aplicasse a queda do município vizinho na arrecadação do nosso cliente e retirasse o crescimento, teríamos um desastre financeiro. Na verdade promovemos um crescimento de 83%, se compararmos os dois. Sem a comparação ficamos com a visão turva.”