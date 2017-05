“Com a união de todos, Goiás é um dos estados que mais reduziram os acidentes de trânsito no Brasil” maio 11th, 2017 Diretor Estado Google+ LinkedIn Pinterest

“É impressionante o que fizemos, durante esses anos, para equipar o Corpo de Bombeiros e as policias Militar e Civil”, afirma o governador

Com o lema: “Educar para não precisar punir. Mas se necessário for, punir para educar”, Marconi lançou hoje a campanha Maio Amarelo

O governador Marconi Perillo deu a largada em uma campanha que visa reduzir os acidentes e mortes no trânsito. Para isso, anunciou algumas medidas: liberar o aumento em 25% do banco de horas dos policiais militares empregados nas ações de trânsito; autorizar a presença da Central de Flagrantes nas blitzes do Balada Responsável; efetivar parceria com as prefeituras de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis para reduzir os acidentes; implantar sinalização em mais de 150 municípios; municipalização do trânsito em 103 municípios; implantar barreiras de fiscalização nas rodovias no prazo de 60 dias; firmar parceria com a PM para fiscalização do trânsito e determinar o apoio do Corpo de Bombeiros ao Detran para a realização de serviços preventivos.

Com o lema: “Educar para não precisar punir. Mas se necessário for, punir para educar”, foi lançada hoje (11/5) a campanha Maio Amarelo, no Auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira. “O trânsito é responsabilidade de todos nós, e o governo não deixa de fazer a sua parte. Nossa grande mensagem é envolver a sociedade nesse tema para mudarmos o comportamento das pessoas no trânsito”, enfatizou o presidente do Detran, Manoel Xavier.

“É impressionante o que fizemos durante todos esses anos para equipar o Corpo de Bombeiros, as policias Militar e Civil. Muitas pessoas não percebem porque estão acostumadas com polícias muito bem equipadas. Se lembramos do que acontecia no passado, dá para fazermos um paralelo do que era e do que vivemos hoje, graças à atenção do nosso governo”, declarou Marconi ao lembrar que o governo autorizou os gastos necessários pelo Detran com campanhas de conscientização, “via imprensa”; e o aumento de FCs para as polícias, bombeiros e equipe do Balada Responsável, “para que possamos formar uma corrente com todos os goianos pela vida e pela paz”.

Estatística

Levantamento da Secretaria de Estado da Saúde revela que o Governo do Estado gasta, todos os anos, R$ 2 bilhões no tratamento de sequelados no trânsito. “É preciso endurecer com os infratores de trânsito, não permitir a combinação álcool e volante. Devemos incentivar as pessoas que agem com segurança no trânsito”, afirmou Marconi, destacando ainda que “Goiás é o único estado brasileiro que ajuda os prefeitos na sinalização do trânsito”.

“Com a união do todos, Goiás é um dos estados que mais reduziram os índices de acidentes de trânsito no Brasil” diz o governador Marconi. Essa redução ficou em 4,5% em relação aos demais estados brasileiros e 26 mortes para cada 100 mil habitantes. “Nós temos mais de 50 mil mortes no trânsito no Brasil. É preciso educar as pessoas para que não se faça uso do álcool ao dirigir, que está por detrás de quase todas as grandes tragédias. E esse trabalho de conscientização será constante”, diz o secretário de Segurança Pública, Ricardo Balestreri.

Durante a solenidade, Marconi entregou cinco viaturas de resgate ao Corpo de Bombeiros. “Nosso objetivo é reduzir drasticamente as mortes e sequelas provocadas por acidentes de trânsito”, pontuou. O governo vai entregar, nos próximos meses, mais 30 viaturas para o Corpo de Bombeiros, “que vão reforçar as ações de socorro em todos os municípios goianos”, explicou o comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Carlos Helbingen. Para dar mais agilidade aos serviços relacionados ao trânsito, o Detran, seguindo as diretrizes repassadas pelo governador, descentralizou o atendimento ao cidadão com mais de 300 postos nos 246 municípios goianos.