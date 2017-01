Com ajuda do Governo, prefeitos acreditam na retomada do crescimento janeiro 18th, 2017 Diretor Estado Google+ LinkedIn Pinterest

Retomada hoje, série de reuniões do governador Marconi Perillo com novos gestores chegou a 131 audiências realizadas

Goiânia, 17 de janeiro de 2017 – Com o apoio e a ajuda do governador Marconi Perillo, a gestão das prefeituras em 2017 será positiva e focada na atração de investimentos para o desenvolvimento dos municípios goianos. A avaliação é dos prefeitos recebidos em audiências nesta tarde, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Retomada hoje, a série de reuniões do governador Marconi Perillo com os novos gestores municipais, iniciada novembro de 2016, chegou, hoje, a 131 audiências realizadas.

Prefeito de Campo Limpo, Arivart Alves (PP) foi um dos novos gestores recebidos pelo governador. Ele disse confiar no perfil municipalista de Marconi para ajudar todos os municípios sem fazer distinção de legendas partidárias. Afirmou também que, com a ajuda do Governo Estadual, confia na retomada do crescimento da economia dos municípios.

“O governador prometeu nos ajudar. Esperamos o apoio dele e vamos apoiá-lo também. A situação financeira do país não é boa, mas a gente tem que acreditar que vai melhorar. E, com a ajuda do governador Marconi Perillo, vamos conseguir fazer nossos investimentos”, ponderou.

A perspectiva de avanço na economia dos municípios também é defendida pelo prefeito de Britânia, Marconini Pimenta (DEM). Ele acredita que, com a ajuda do governador, o caminho será mais fácil para as prefeituras. “O governador está dando aos municípios a esperança de parceria com o Governo Estadual. E eu tenho certeza que, com parcerias entre as prefeituras e os governos estadual e federal, os municípios vão conseguir dar a volta por cima”, acredita.

Apesar de pertencer ao PMDB, legenda oposicionista, o prefeito de Itarumã, Ricardo Francisco, afirmou que acredita na parceria com o Governo Estadual. “Independentemente de sigla partidária, a gente precisa da ajuda do Governo e de parceria com o Estado. Acredito que o cenário político está mudando e a gente precisa ter esperança de melhorias. O governador sinalizou positivamente nesse sentido. Ele já tem história em Itarumã, já fez muito pelo município. Acreditamos que ele vai continuar nos ajudando”, declarou.

Prefeito no terceiro mandato em Joviânia, Max Pereira (PSDB) destacou a importância do perfil municipalista do governador Marconi Perillo no processo de desenvolvimento dos municípios. “Marconi é o governador mais municipalista que Goiás já teve. Nunca tivemos um governador com tamanha preocupação com os prefeitos. Sempre que a gente procura o governador e apresenta as necessidades do município, ele atende de prontidão as demandas da população. Nós só temos a agradecer o Governo de Goiás”, declarou.

Prefeito de Faina, Tiago Pedra Grande (DEM) também agradeceu o convite do governador e avaliou a audiência como “muito produtiva” para resolução dos problemas mais urgentes do município. “É uma iniciativa muito inteligente do governador de atender todos os prefeitos, de todos os partidos. Ele nos ouve e atende as demandas que trazemos a ele. Fiquei muito satisfeito pela oportunidade de nos receber aqui e de poder trazer a mensagem da população fainense”, considerou.

Pela terceira vez eleito prefeito em Campo Alegre, José Antônio Neto (PP) destacou a tradição do governador em cumprir compromissos firmados com os prefeitos: “Foi muito proveitosa a nossa reunião. Eu já conheço o governador, somos companheiros há vários mandatos, portanto sei da eficiência e do compromisso que ele tem com os municípios. Acreditamos que nossos pedidos vão ser atendidos”.

“Sem Marconi seria impossível administrar”, diz prefeita do PMDB

A crise econômica nacional afeta principalmente as prefeituras, que sofrem com o forte impacto da redução de recursos para investimentos. Nas audiências de hoje com o governador Marconi Perillo, os prefeitos ressaltaram que a ajuda do governo estadual é imprescindível para que consigam desenvolver bem suas administrações e solucionarem as principais demandas de suas cidades.

Prefeita de Jandaia, Milena Moura (PMDB) afirmou que sem a ajuda que Marconi tem oferecido aos gestores seria impossível a eles administrar em um momento econômico tão difícil para o País. “É uma atitude louvável”, avaliou a prefeita, que apresentou demandas de recapeamento asfáltico e parceria para construção de casas.

Prefeito de São Francisco de Goiás, Wilmar Ferreira (PSDB) declarou que o governador Marconi é exemplo para o Brasil, pois é o único que tem recebido todos os prefeitos eleitos de seu estado em audiências individuais, respeitando diferenças regionais e políticas. “Eu trouxe uma comitiva grande comigo, exatamente para mostrar essa gratidão que todos nós temos ao governador Marconi. Ele sempre nos ajudou, principalmente nos momentos de maior dificuldade”, destacou. O prefeito pediu recapeamento asfáltico e iluminação para alguns bairros de São Francisco.

A prefeita de Itapirapuã, Zélia de Oliveira (PP), disse que Marconi demonstra muita sensibilidade ao receber todos os prefeitos. “Seria muito difícil atravessar esse momento de crise econômica sem a ajuda do governo estadual”, observou. Ela também pediu ajuda para recapeamento de vias do município e para construção de um aterro sanitário.

Prefeito de Simolândia, Ademar da Silva (PDT) disse sair satisfeito da reunião, pois terá ajuda do governo estadual para recapear as ruas da cidade. “Também pedi ajuda para construção de galerias fluviais. Demandas nós temos demais, mas sabemos que o governador não pode atender todas elas, pois são 246 cidades. Mas só de nos ajudar com as principais, já é uma atitude nobre, muito positiva”, disse.

“Marconi sempre deu muita atenção para os municípios. Até mesmo os de oposição são muito bem tratados. Eu não sei o que seria dos municípios sem esse apoio, sinceramente”, observou o prefeito de Santa Bárbara, Wagner Vaz (PP), que solicitou recapeamento asfáltico e apoio para industrialização.

Prefeito de Alto Horizonte, Luiz Borges (PSD) também reconheceu a importância de receber ajuda do governo estadual. “Já estou muito grato desde já”, antecipou. Ele pediu apoio para construção de um anel viário e na área de saneamento básico.

(Fonte: Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás)