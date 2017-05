Com congelamento da tarifa do transporte coletivo, Marconi corrige distorção maio 25th, 2017 Diretor Estado Google+ LinkedIn Pinterest

Imprensa e especialistas repercutem ação de Marconi Perillo que garante tarifa do transporte coletivo em R$ 3,70

Diário de Goiás: “A decisão do governador Marconi Perillo de assumir a integralidade do custo das viagens dos estudantes no transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia foi correta, acertada e um exemplo a ser seguido pelos entes de gestão do sistema”.

“Decisão muito boa do governador Marconi Perillo em arcar com a totalidade da gratuidade dos passes livres estudantis”, opinou o jornalista e especialista em mobilidade urbana, Antenor Pinheiro.

O governador Marconi Perillo anunciou na última semana que a passagem do transporte coletivo será mantida em R$ 3,70. O alívio ao bolso do trabalhador só foi possível porque o Governo do Estado assumiu o pagamento de 100% da gratuidade do Passe Livre Estudantil. O acordo vai garantir também a melhoria do transporte coletivo da Região Metropolitana da capital.

O governador ressaltou que o acordo é resultado do ajuste fiscal realizado nos dois últimos anos. “Ele está permitindo agora que o Governo de Goiás pague integralmente o Passe Livre Estudantil e que as empresas mantenham a tarifa congelada. Um acordo onde todos ganham: estudantes, todos os demais passageiros e os trabalhadores das empresas”.

“A decisão do governador Marconi Perillo (PSDB) de assumir a integralidade do custo das viagens dos estudantes no transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia (RMG) foi correta, acertada e um exemplo a ser seguido pelos entes de gestão do sistema”. A afirmação é do jornalista Altair Tavares, em artigo publicado no Diário de Goiás. Na opinião dele, o cálculo da tarifa do transporte coletivo é cruel e perverso com o usuário do sistema “porque impõe a ele o custo de 25% das passagens no preço da tarifa cheia. A nova decisão do governador retira uma parte desta obrigação que é indevida, e injusta, para o usuário dos ônibus”.

O Governo do Estado, mediante acordo firmado há três anos com as prefeituras da Rede Metropolitana de Goiânia, já arcava com 50% do valor do Passe Livre Estudantil. Na época, Marconi Perillo ainda desonerou em 100% o ICMS do diesel da frota que abastece os ônibus do transporte coletivo, “o que fez com que a tarifa sofresse um impacto menor”, disse o especialista em mobilidade urbana, Antenor Pinheiro, em entrevista à Rádio CBN Goiânia. O perito lembrou também que as prefeituras fizeram o pacto pela melhoria do transporte coletivo, com a cobertura dos outros 50% da passagem dos estudantes, “mas elas não financiaram”.

Melhorias

Ao garantir congelamento da tarifa do transporte coletivo, Marconi corrige distorções do sistema e atende demanda dos usuários. Entre as melhorias anunciadas para o transporte coletivo está a instalação de câmeras de segurança no Eixo Anhanguera (ônibus e terminais). Serão instaladas 1.061 câmeras de segurança interligadas ao sistema de inteligência da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (727 câmeras nos ônibus, 258 nos terminais e 76 câmeras nas estações de embarque).

O governo anunciou também investimentos de R$ 12 milhões do Programa Goiás na Frente para a construção de 500 novos abrigos para pontos de ônibus na Grande Goiânia. “As empresas se comprometeram com o Governo de Goiás a absorver os custos das passagens e a fazer os investimentos na melhoria da qualidade do transporte coletivo”, afirmou o governador. Ele informou também que as empresas se comprometeram em reajustar o salário dos trabalhadores.