Como foi a posse dos vereadores, prefeito e da vice-prefeita de Jataí janeiro 3rd, 2017

Em sessão solene realizada no primeiro dia de 2017, no Centro de Cultura e Eventos Dom Benedito Domingos Cóscia, a Câmara Municipal de Jataí deu posse aos vereadores, ao prefeito Vinícius Luz (PSDB) e à vice-prefeita Simone Oliveira Gomes (PSD), eleitos no dia 2 de outubro de 2016 para quatro anos de mandato, com término previsto para o dia 31 de dezembro de 2020.

A mesa de trabalhos foi formada pelos vereadores Marcos Antônio (PDT) – que presidiu a sessão por ter sido o mais bem votado -, Adilson Carvalho (PMDB), Thiago Maggioni (PSDB), Gildenicio Santos (PMDB), Mauro Bento Filho (PMDB), José Prado Carapô (PTN), Agustinho de Carvalho Filho, o “Carvalhinho” (SD), Kátia Carvalho (SD), Major Davi Pires (PP) e João Rosa (PSDB), pelo prefeito Vinícius Luz, pela vice-prefeita Simone Oliveira Gomes, pelo secretário de Gestão e Planejamento de Goiás, Joaquim Mesquita (representante do governador Marconi Perillo), pelo presidente da Federação de Agricultura do Estado de Goiás (Faeg), José Mário Schreiner, e pelo secretário geral da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO), Jacó Carlos Silva Coelho.

O momento de ação de graças foi ministrado por representantes de três religiões. Pela igreja católica falou o bispo da Diocese de Jataí, Dom Nélio Domingos Zortea, enquanto a professora Rosália de Assis representou a doutrina espírita e o pastor Luiz Carlos Nunes falou em nome do segmento evangélico.

Em seguida, o presidente Marcos Antônio solicitou a entrega da declaração de bens e dos diplomas expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) aos vereadores, que então prestaram juramento. Secretário da mesa, o vereador Adilson Carvalho leu o termo de posse, que, na sequência, foi assinado por todos os parlamentares. O mesmo procedimento foi registrado em relação ao prefeito e à vice-prefeita.

Em seus pronunciamentos, tanto os vereadores quanto o prefeito Vinícius Luz ressaltaram a importância da união de esforços para que Jataí, apesar da crise econômica pela qual o país atravessa, possa seguir no caminho do desenvolvimento. “Pretendo administrar o município apostando na união de todos”, declarou Luz. “Conto com o apoio dos nossos vereadores para que possamos formar uma parceria produtiva juntamente com o poder judiciário. Jataí também espera muito dessa parceria profícua que espero ter com o governo estadual”.