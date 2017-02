Como foi a primeira sessão ordinária da nova Câmara Municipal de Jataí fevereiro 15th, 2017 Diretor Cidades Google+ LinkedIn Pinterest

A sessão foi aberta com a homologação da comissões temáticas da Câmara Municipal de Jataí para o biênio 2017/2018.

Em seguida, o diretor-executivo do JataíPrevi, Altamiro Moreira de Souza, usou a Tribuna Popular para falar sobre a situação financeira do órgão que administra a previdência dos servidores públicos de Jataí.

A sessão foi encerrada com a votação de diversos requerimentos de autoria dos vereadores.

Para esta quarta-feira, às 14 horas, está prevista a realização da segunda sessão ordinária deste mês.

RELAÇÃO DE REQUERIMENTOS DISCUTIDOS NA SESSÃO DE TERÇA-FEIRA

REQ 1/2017 – Requerimento

Protocolo: 3/2017

Turno: Único

Autor: Gildenicio Francisco dos Santos

PEDE A REALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS), DESTINADO A

PROMOVER A REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS E INCREMENTAR O INGRESSO DE

RECEITAS MUNICIPAIS DECORRENTES DE DÉBITOS DE CONTRIBUINTES, PESSOAS

FISCAIS E JURÍDICAS, CONCEDENDO INCENTIVOS AOS QUE A ELE ADERIREM.

Aprovado

REQ 10/2017 – Requerimento

Autor: Mauro Antônio Bento Filho

SOLICITA AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DO

MEIO AMBIENTE, O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E

SUPERINTENDÊNCIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO; O DESENVOLVIMENTO

REQ 11/2017 – Requerimento

Protocolo: 19/2017

Autor: Mauro Antônio Bento Filho

CLAMO AO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS QUE FIRME CONVÊNIO COM O EXECUTIVO

MUNICIPAL DE JATAÍ, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE INTERNAÇÃO PARA

MENORES INFRATORES.

Matéria não votada

21

REQ 2/2017 – Requerimento

Protocolo: 4/2017

Autor: Gildenicio Francisco dos Santos

PEDE GESTÃO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, VISANDO A REALIZAÇÃO DA 3ª ETAPA

DO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA PARA O MUNICÍPIO DE

Aprovado

23

REQ 6/2017 – Requerimento

Protocolo: 8/2017

Autor: Gildenicio Francisco dos Santos

PEDE AO PODER EXECUTIVO GESTÕES VISANDO A CONTINUIDADE DA CANALIZAÇÃO E

REVITALIZAÇÃO DO CÓRREGO JATAÍ, MAIS PRECISAMENTE, A PARTIR DA AVENIDA

VERIANO DE OLIVEIRA LIMA, ATÉ O SEU FINAL.

Aprovado

REQ 7/2017 – Requerimento

Protocolo: 13/2017

Autor: José Antonio Prado Nunes Carvalho

ESTUDO DE VIABILIDADE DA IMPLANTAÇÃO DE MUNICIPALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO

SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE JATAÍ/GO.

Aprovado

25

REQ 8/2017 – Requerimento

Protocolo: 15/2017

SOLICITA ESTUDO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA AVENIDA MARGINAL NA BR 364

LIGANDO O BAIRRO ESTRELA D’ALVA E ENTRADA PRINCIPAL DA UFG.

Aprovado

26

REQ 9/2017 – Requerimento

Protocolo: 17/2017

Autor: Mauro Antônio Bento Filho

SOLICITA ÀS AUTORIDADES UNIÃO PARA READEQUAR AS ATIVIDADES DOS

PRESIDIÁRIOS NA UNIDADE PRISIONAL DE JATAÍ E PEDE ESTUDOS AO SECRETÁRIO

PARA REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE UM PRESÍDIO AGRÍCOLA.

Aprovado

40

REQ 13/2017 – Requerimento

Protocolo: 21/2017

Autor: Adilson de Carvalho

SOLICITA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO SÍTIOS DE RECREIO ALVORADA.

Aprovado

50

Protocolo: 22/2017

Autor: Adilson de Carvalho

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCADARIA PARA PEDESTRES LIGANDO A RUA 04 COM A RUA J.

O. FRANÇA NO BAIRRO JARDIM RIO DA LIBERDADE.

Aprovado

60

REQ 15/2017 – Requerimento

Protocolo: 23/2017

Autor: Adilson de Carvalho

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO PÁTIO DO ESTACIONAMENTO DO SANTUÁRIO DO CRISTO

REDENTOR.

Aprovado

70

REQ 16/2017 – Requerimento

Protocolo: 24/2017

Autor: Adilson de Carvalho

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO POVOADO DE NAVESLÂNDIA.

Aprovado

80

REQ 17/2017 – Requerimento

Protocolo: 25/2017

Autor: Adilson de Carvalho

IMPLANTAÇÃO DE 3ª FAIXA NA SUBIDA DO LAGO BOM SUCESSO NA BR 158.

Aprovado

MOC 1/2017 – Moção

Protocolo: 38/2017

Autor: Agustinho de Carvalho Filho

MOÇÃO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO SENHOR IDIS PAULO DE QUEIROZ.

Aprovado

MOC 3/2017 – Moção

Protocolo: 44/2017

Autor: Agustinho de Carvalho Filho

REQUER A EXPEDIÇÃO DE MOÇÃO DE REPÚDIO EM FACE A OPERADORA VIVO DE

TELEFONIA MÓVEL, POR VÁRIAS FALHAS DETECTADAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS EM

NOSSO MUNICÍPIO, E AINDA SEJA REMETIDA CÓPIA DA MESMA À AGÊNCIA NACIONAL

DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL, PARA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

Matéria não votada