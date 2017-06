Como perder barriga com tratamento estético junho 6th, 2017 Diretor Variedades Google+ LinkedIn Pinterest

Especialista em estética comenta sobre as opções para perder medidas e gordura localizada abdominal e alerta que o tratamento deve ser iniciado no inverno para obter os melhores resultados à tempo do verão

O inverno nem chegou, mas para quem pretende estar em forma para o verão, é necessário já iniciar o investimento no corpo para garantir os resultados à tempo de chegar o verão. Existem algumas dicas para quem quer eliminar um quilo e outro que tanto incomoda. Os tratamentos estéticos estão em alta e são super indicados, pois ajudam e melhoram a região onde queremos desaparecer com aqueles centímetros a mais.

As perguntas mais frequentes são: Como perder a barriguinha e qual é a melhor opção, mas é claro que o preço também pode influenciar.

A enfermeira e esteticista Marine De Chiara listou alguns tratamentos que podem ajudar na busca do corpo que você sempre sonhou.

Aplicação de enzimas

Como o próprio nome já diz, é a aplicação de um produto. A enzima é uma combinação de 4 a 6 medicamentos diferentes que é aplicada com injeções de agulhas bem finas, diretamente em gorduras localizadas. A junção destes medicamentos auxilia na quebra de gordura, que será eliminada em pela urina, suor, entre outras opções. “Após a aplicação a região pode ficar sensível, mas extremamente suportável. Esse é um tratamento que tem uma resposta rápida, por isso é muito procurado.” Alerta Mari . Para quem quer conhecer este tratamento, fique alerta, o local deverá utilizar agulhas descartáveis e tem um custo mediano.

Massagem modeladora

Esta é uma massagem intensa, os movimentos são mais firmes, para que possa atingir as camadas mais internas da pele. Ela irá auxiliar na circulação e dessa forma ajuda na eliminação das toxinas. “Por ser uma massagem que tem alto impacto, é comum as clientes terem a sensação de formigamento cutâneo (na pele), já que a circulação é intensa durante a sessão. É exatamente por isso que ela é excelente aliada para modelar e combater a retenção de líquidos do corpo.” Garante Mari. A melhor parte é que essa é uma técnica de custo baixo e acessível para a população

Criolipólise

Este é o novo tratamento revolucionário que esta em voga na clinicas de estéticas, ele é conhecido como a lipoescultura sem invasão. Ele tem como objetivo resfriar a gordura de forma controlada, destruindo as células adiposas sem danificar a pele ou outros tecidos. “Os resultados podem ser sentidos na primeira sessão e é possível em média 30% de gordura da região tratada”. Os resultados podem ser impressionantes, porém ele tem um custo menos acessível.

Carboxiterapia

Este é um tratamento que já foi o queridinho das clinicas de estética e segundo a enfermeira Mara de Chiara, este é um tratamento com um excelente custo benefício. A carboxiterapia trata-se da aplicação de gás carbônico (Co2), através de infusão nos tecidos, por meio de pressão controlada. Ela causa uma pequena irritação no tecido, para que em seguida provoque a sua regeneração de forma natural. ”Este é um tratamento muito eficaz, comparado às alternativas que temos na maioria das clinicas, porém, muitos pacientes desistem do tratamento, já que a aplicação é relativamente dolorida.” A carboxterapia tem um custo mediano, mas o resultado é rápido.

Ultrasom de alta potência

Este é um tratamento feito por um equipamento que combina ultrassom de alta potência, correntes elétricas de média frequência e correntes elétricas polarizadas. Ele serve para acelerar o metabolismo do corpo e quebra as células de gordura. Ele oferece um resultando de rápida reabsorção de hematomas, e também promove a formação de colágeno. O procedimento tem recuperação imediata e dentre os principais benefícios para o corpo estão a redução da gordura localizada e da celulite, melhora da firmeza da pele e do contorno corporal. Se trata de um procedimento de médio custo.

Vale a pena procurar as opções , os profissionais e conversas com pacientes de cada clinica e desta forme escolher onde fará o seu tratamento. Mas vale reforçar que independente da escolha, é necessária a ingestão diária de muita água e manter um controle alimentar guiado. “Não vale investir em tratamento e aumentar o consumo alimentar, será um investimento inútil.” lembra Mari. Agora é só procurar a sua melhor alternativa!