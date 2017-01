Comprar sem se sentir culpado pelo gasto

Em tempos difíceis, as compras ficam cada vez mais complicadas de serem feitas sem ter a consciência “pesada” Quem nunca quis fazer uma comprinha em um dia que tudo parecia dar errado? “Mas não posso gastar. São tempos difíceis”, é o que repetimos interiormente. Em momentos de crise, negócios fechando, demissões, salários em atraso, direitos renegociados – tudo serve como desculpa. Mas, quantas vezes deixamos passar aquela roupa nova que levanta a autoestima para um outro ano, que nunca vem? Quando não é feita por impulso, as compras podem trazer benefícios. Se o momento é de crise, ele não pede cautela, mas sim análise. É possível encontrar produtos muito desejados, que costumam ser mais caros, por preços bem menores – basta saber pesquisar. O grande segredo quando se está na crise é na verdade saber comprar “sem crise”. “Um produto que a pessoa quer muito ter está com um valor bem abaixo do comum. Esta é a oportunidade que ela terá para adquirir e que pode demorar para voltar a acontecer. As pessoas precisam aprender ainda a otimizar o dinheiro: comprar o que precisa ou se quer, na hora certa em que ela acontece”, explica Leonídio de Oliveira Filho, empresário e criador do site Dica de Preço. E o que parecia ser uma dor de cabeça acaba por se tornar uma “compraterapia”, onde o consumidor não sente a culpa pelo gasto – e sim, prazer. E algumas ferramentas dos sites de busca de preço são ainda mais úteis para auxiliar neste processo. Ao acessar o site do Dica de Preço (www.dicadepreco.com.br), logo acima do campo de busca há o botão “categorias”, onde a pessoa pode escolher o tema que está buscando e estipular o valor que quer gastar. Algumas são categorias bem específicas para datas comemorativas como Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia das Crianças, e são uma boa pedida para quem não sabe ainda o que escolher de presente para eles. Por exemplo: ao clicar na categoria do Dia das Mães e estimar um gasto de R$ 200,00, são exibidos produtos mais femininos que estão em oferta com valores abaixo ou aproximados deste. Os resultados mostram roupas, sapatos, sandálias, relógios e perfumes, o preço mais barato e onde foi encontrado, além da comparação com outras lojas e a economia. O consumidor pode clicar no botão “Caiu” para verificar no sistema o preço do mesmo produto em dias ou meses anteriores. Ou seja, um perfume de R$ 400,00 pode sair por R$ 200,00 – dinheiro bem investido, que atende às necessidades e aos desejos, e de quebra uma economia de R$ 200,00. Como sempre, a pesquisa é a melhor alternativa em qualquer época, permitindo realizar vontades e desejos de algo que, talvez, tenha sido buscado nos últimos anos e meses. Nada melhor do que concretizar as vontades com uma grande economia.