Comunicação e marketing são as áreas que mais geram demandas para freelancers

Levantamento realizado pela Workana aponta que empresas chegam a contratar cerca de 40 projetos por mês

Boas notícias para os profissionais que atuam em comunicação e marketing: estudo revela que empresas brasileiras contratam cerca de quarenta projetos por mês e que essas são as áreas que mais geram demandas para freelancers no país. Juntas, somam quase 50% das contratações através da Workana, plataforma de trabalho freelance com atuação em toda a América Latina

Os dados são do Relatório de Trabalho Independente e Empreendimento 2017, estudo realizado pela plataforma. De acordo com Guillermo Bracciaforte, cofundador da Workana, agências e consultorias são as empresas que mais contratam no site e buscam profissionais do mesmo segmento. “Os freelancers oferecem às empresas a possibilidade de dar conta de demandas maiores sem precisar aumentar a equipe e a estrutura da empresa. Em geral, o que elas esperam é um excelente serviço dentro do prazo, e com valores acessíveis, fatores facilmente encontrados nesses profissionais”, aponta Bracciaforte.

De acordo com dados da plataforma, conteúdos para blogs e websites são alguns dos trabalhos mais contratados, mas a área de marketing online também vem crescendo expressivamente. “Acreditamos que até o final do ano essa área alcance a demanda que conteúdo web recebe atualmente”, levanta Bracciaforte. Empresas que precisam de conteúdo online chegam a contratar cerca de 40 projetos por mês.

Das empresas que contratam através da Workana, cerca de 50% realizam algum tipo de marketing online, e os serviços mais requisitados são SEM, SEO e Community Manager. Bracciaforte indica que são boas áreas para os profissionais que estão em busca de ampliar sua atuação no mercado e buscar novas oportunidades.

Com crescimento de 181% em 2016, a atividade freelance vem se tornando essencial para o mercado, especialmente porque muitas agências contam com esses profissionais para compor sua equipe. “A diferença é que agora que o freelancing está se popularizando, há cada vez mais PMEs e empreendedores contratando freelancers para cuidar da marca da sua empresa, seus seguidores e clientes em potencial na internet. Tudo isso está dando mais poder aos pequenos negócios, já que eles podem obter um serviço de qualidade a um preço justo e alcançar resultados excelentes, ampliando ainda mais sua atuação no mercado”, analisa Bracciaforte.

