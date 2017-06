Conab opera novos leilões para apoio à venda de milho no MT junho 9th, 2017 Diretor Agrofolha Google+ LinkedIn Pinterest

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realizou nesta quinta-feira (8) mais três leilões de apoio aos produtores de milho em Mato Grosso. No leilão de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro), foi negociada a venda e escoamento de 589,5 mil t do grão. Já no de Prêmio para o Escoamento ao Produto (PEP), o prêmio é relativo a um total de 267 mil t do produto.

No caso dos Contratos de Opção, foram negociados todos os 7,4 mil contratos para venda de milho em grãos ofertados na operação, das safras 2016/17 e 2017, também para o estado de Mato Grosso. Por meio deste instrumento, os produtores arrematantes podem vender milho em grãos ao governo federal até 15 de setembro deste ano, pelo preço de R$ 17,87 a saca de 60 kg.

Estas operações foram autorizadas pelo Conselho Interministerial de Estoques Públicos (Ciep) no começo de abril, por meio de portarias interministeriais, e têm a finalidade de garantir preço ao produtor de milho em Mato Grosso e incentivar o escoamento do excedente da produção para os grandes centros consumidores.

Confira os resultados completos dos leilões realizados nesta quinta-feira (25):

Contrato de opção

PEP e Pepro