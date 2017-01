Concurso da PM será neste domingo janeiro 12th, 2017 Diretor Geral Google+ LinkedIn Pinterest

Neste domingo (15/01), serão realizadas as provas objetiva e discursiva do concurso público para o cargo de Soldado de 3ª Classe da Polícia Militar do Estado de Goiás, da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária. Um total de 34.837 candidatos se inscreveu para o certame que vai selecionar 2.420 aprovados. Já no dia 29/01 (domingo) acontecerão as provas para os candidatos ao cargo de Cadete da PM, que registrou 6.992 inscritos para 80 vagas.

A Superintendência da Escola de Governo Henrique Santillo, da Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), informa que os portões das escolas onde serão realizadas as provas, no próximo domingo, serão abertos às 12horas, mas os candidatos devem chegar com pelo menos meia hora de antecedência. As provas terão início, pontualmente, às 13h e serão encerradas às 18h.

Os testes serão aplicados em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Cidade de Goiás, Luziânia, Itumbiara, Iporá, Rio Verde, Catalão, Uruaçu, Formosa e Águas Lindas de Goiás. O resultado final do concurso está previsto para 31 de maio de 2017.Os locais das provas está no quadro abaixo e também pode ser conferido no site da Funrio.

A Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência (Funrio), é a banca responsável pelo concurso público da PM de Goiás.

Disputa

Em Goiânia, as vagas para cadetes alcançaram 6.992 inscritos, sendo 255 concorrendo às oito vagas para mulheres e 6.737 as 72 vagas para homens. Ainda em Goiânia, são 10.677 inscritos concorrendo as 738 vagas para soldados de 3ª classe masculino e 3.250 candidatas as 82 vagas femininas. A relação ficou em 14 candidatos por vaga masculina e 40 por vaga feminina.

No interior, 20.910 candidatos se inscreveram para as 1.600 vagas em 16 cidades. Na concorrência feminina, são 4.626 inscritas para 160 vagas, sendo Iporá a cidade que terá a maior disputa, com 57 candidatos para quatro vagas, seguida da cidade de Goiás, com 52 para quatro vagas, e Porangatu, 40 para oito vagas.

Para o cargo de soldado de 3ª classe masculino foram 16.284 inscritos concorrendo a 1.440 vagas. A cidade de Goiás também está entre as mais concorridas, com 20 candidatos para 36 vagas, seguida de Ceres, 14 para 36 vagas, e Posse, com 14 concorrentes para 72 vagas.

Testes e avaliações

O concurso obteve um total de 41.829 inscritos para as 2.500 vagas ofertadas, sendo 2.420 para o cargo de soldado de 3ª classe e 80 para de cadete. Os salários variam entre R$1,5 mil para soldado e R$ 5.401,43 para cadete. A carga horária para os dois cargos é de 42 horas semanais.

Além das provas objetivas e discursivas, a seleção dos candidatos conta ainda com teste de avaliação física, avaliação médica e psicológica, avaliação da vida pregressa e investigação social. Não haverá reserva de vagas para portadores de deficiência, em razão da incompatibilidade para o exercício das atribuições dos cargos.

Confira todos os locais e horários de prova abaixo.