Concurso de Cartas dos Correios oferece premiação de até R$ 10 mil fevereiro 18th, 2017 Diretor Edital Google+ LinkedIn Pinterest

O 46º Concurso Internacional de Redação de Cartas está com inscrições abertas para alunos de escolas públicas e particulares. A proposta deste ano é que os estudantes, com até 15 anos, se imaginem como assessor do novo secretário-geral da ONU e escrevam uma carta contando qual problema mundial o ajudariam a resolver em primeiro lugar e de que forma o aconselhariam para isso. Os autores das melhores cartas e as respectivas escolas receberão premiação em dinheiro de até R$ 5 mil para o estudante e R$ 10 mil para a escola.

O Concurso Internacional de Redação de Cartas é promovido em todo o mundo pela União Postal Universal (UPU) — entidade que reúne os operadores postais de 191 países — com o objetivo de incentivar crianças e adolescentes a expressarem a criatividade e aprimorarem seus conhecimentos linguísticos. No Brasil, a realização fica a cargo dos Correios. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de março. O estudante interessado em participar deve passar por uma seleção prévia em sua escola, que poderá inscrever no máximo duas redações. O regulamento completo e a ficha de inscrição estão disponíveis no site dos Correios, no endereço http://www.correios.com.br/sobre-correios/sustentabilidade/vertente-social/concurso-internacional-de-redacao-de-cartas.

Em 2016, o concurso teve a participação de mais de quatro mil escolas públicas e particulares em todo o Brasil. Laryssa da Silva Pinto, moradora de Porto de Trombetas, no Pará, foi a vencedora nacional e o goiano Lucas Bueno Teixeira, da cidade de Mineiros, ficou em segundo lugar.

Prêmio

O autor da melhor redação de Goiás receberá prêmio de R$ 1 mil e certificado. O segundo e terceiro colocados também serão premiados com R$ 700 e R$ 500, respectivamente. As escolas dos vencedores receberão R$ 2 mil, R$ 1,3 mil e R$ 1 mil. Na fase nacional, o estudante vencedor receberá R$ 5 mil, a escola R$ 10 mil, além de certificado e troféu para ambos.

Fase internacional

Quem ganhar a fase nacional representará o Brasil na etapa internacional do Concurso e terá a chance de repetir o feito da goiana Laura de Paula Silva, que em 2006 trouxe para o Brasil o prêmio máximo do concurso. A jovem, hoje jornalista, lembra que antes de começar a redigir sua carta realizou uma ampla pesquisa sobre o tema e acredita que esse trabalho tenha influenciado no resultado do texto. O planejamento é uma das dicas de Laura para os estudantes que pretendem se inscrever neste ano. “Tem que pensar bem em como ele vai tratar esse tema em forma de carta para que seja algo criativo. É preciso criar uma história que seja um diferencial da sua carta e chame a atenção dos jurados”, aconselha.

O Brasil é o segundo país em número de vitórias no concurso, com três medalhas de ouro, atrás apenas da China, com cinco.