Condenação de Lula é maior demonstração de que lei no Brasil é para todos, diz Caiado

O líder do Democratas no Senado Federal, Ronaldo Caiado (GO), comentou a repercussão que a condenação do ex-presidente Lula deve gerar para a imagem do Brasil.

Em coletiva no Senado, nesta quarta-feira (12/07), Caiado disse que o juiz Sérgio Moro deu o bom exemplo impondo uma sentença condenatória ao homem que já ocupou a mais alta instituição do país.

“A sociedade brasileira vê hoje a justiça sendo aplicada a quem já foi presidente da República, a mais alta instituição do país. É uma demonstração de que o Brasil se adequa às práticas das democracias mais desenvolvidas. Uma demonstração de que aqui tem lei e ela está sendo aplicada a quem quer que seja”, afirmou Caiado.

O senador ressaltou que durante todo o processo se respeitou o direito ao contraditório e todas as etapas que garantem um julgamento equilibrado ao réu. “O juiz Sérgio Moro se cercou de todas as prerrogativas de modo que amanhã ninguém poderá insurgir quanto à legitimidade do processo”, pontuou.

“Crime político”

Ronaldo Caiado também criticou a postura da base do ex-presidente Lula que tentou amenizar a situação do condenado alegando que o foco do julgamento seria em torno de “crimes políticos”.

“Criar subterfúgio agora nesse momento é querer não enxergar a verdade. Não cabe ao PT agora ‘apelidar’ as palavras. O que Lula fez foi roubar dinheiro público. Utilizou de verba pública para beneficiar ele e sua família. Não tem como confundir o crime. Foi assalto aos cofres públicos”, defendeu.