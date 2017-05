Congresso apresenta soluções inteligentes para o desenvolvimento de cidades maio 11th, 2017 Diretor Nacional Google+ LinkedIn Pinterest

O maior evento do setor no continente vai debater o ecossistema de negócios das smart cities

Entre os dias 22 e 24 de maio, a cidade de Curitiba será sede do maior congresso de smart cities da América Latina. O Smart City Business America Congress & Expo 2017 vai reunir aproximadamente 4 mil pessoas, entre prefeitos e secretários municipais, CEOs e gerentes de grandes empresas, especialistas em inovação, engenheiros e pesquisadores. O Centro Europeu, uma das principais escolas de profissões e idiomas do Brasil, é uma das empresas parceiras do evento.

O conceito de smart cities, ou cidades inteligentes, se define pelo uso da tecnologia para melhorar a infraestrutura urbana e tornar os centros urbanos mais eficientes e melhores de se viver. No Congresso, o poder público vai se encontrar com as empresas desenvolvedoras e debater como alavancar esses investimentos.

Ao longo de três dias, o público poderá acompanhar dezenas de painéis, sessões plenárias, reuniões estratégicas e eventos de relacionamento. O pátio de exposição vai apresentar protótipos de inovações em áreas como mobilidade urbana, planejamento urbano, construção, segurança, saúde, educação e energia, entre outros. Um dos destaques do evento será o Fórum das Startups, promovido pelo Centro Europeu, que contará com nomes como Ricardo Leite Ribeiro, Senior Public Policy Associate do UBER; e André Arcas, CEO do Woole Bike.