Conheça o roteiro preferido dos famosos na Chapada dos Veadeiros

A Chapada dos Veadeiros tem sido a escolha de muitos famosos que preferem fugir dos agitos dos grandes centros urbanos e investir num contato maior com a natureza e a paz interior. Nomes conhecidos como Ellen Roche, Thaila Ayala, Jesus Luz, Mônica Iozzi, Thaynara OG, Nana Rude e Isabella Santoni são alguns dos nomes que já se renderam às belezas naturais do local. Nomes como o da atriz Juliana Baroni e da promoter Carol Sampaio também são esperados nesta temporada. Mas, afinal, o que os famosos gostam de fazer quando estão no Parque Nacional? Separamos um roteiro com alguns dos lugares preferidos das celebridades que optam por passar uma temporada em meio às espécies nativas e às inúmeras cachoeiras da região. Confira: Cachoeira Santa Bárbara Localizada em Cavalcante (GO), a Cachoeira Santa Bárbara merece atenção especial na Chapada. Tanto ela quanto a Capivara – outra linda cachoeira do local – são grandes patrimônios do cerrado brasileiro graças às suas águas turquesas espetaculares. As duas maravilhas são protegidas pelo Quilombo Kalunga, que controla o acesso de pessoas e desenvolve o turismo sustentável. Para chegar até a Santa Bárbara é preciso percorrer, após Cavalcante, 25 km até a comunidade kalunga Engenho II. Quando chegar na comunidade é necessário ir até o CAT (Centro de Atendimento ao Turista) para contratar um guia que o levará até as quedas. Da comunidade até a cachoeira são mais 6 km de distância. Você pode ir mais 1 km de carro e percorrer os outros 5 a pé. Quem não tiver preparo ou animo para chegar até a atração a pé tem duas opções: ir de 4×4 para estacionar bem próximo a cachoeira ou contratar um serviço de transporte oferecido no local. Vale da Lua O Vale da Lua merece atenção especial. É uma região peculiar e cheia de mistérios. O atrativo abriga inúmeras formações rochosas que foram esculpidas por milhares de anos pelo Rio São Miguel, que lembram o território lunar.Para chegar ao Vale da Lua, é necessário fazer uma trilha de fácil acesso, percorrendo apenas 600 metros. A atração fica próxima a Vila de São Jorge, são apenas 11km pela estrada principal da Chapada (GO-239) até uma pequena estrada de terra contornada por árvores do lado oposto ao Parque Nacional, que da acesso a recepção. Paga-se um pequena taxa na entrada para manutenção do local, mas não são necessários guias locais. Almécegas As cachoeiras Almécegas I e II estão localizadas entre a cidade de Alto Paraíso (GO) e a Vila de São Jorge. As duas quedas d’água estão entre as principais atrações da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Situadas dentro da Fazenda São Bento, é necessário pagar uma taxa para conhecer as cachoeiras. Há também a possibilidade de se hospedar na pousada Inácia, que também dá acesso ao local e não cobra o acesso. A hospedagem é reduto de famosos, que não deixam de lado o conforto, apesar da viagem de aventura. É preciso pegar uma estrada de aproximadamente 3 km (é possível fazer de carro ou a pé). Depois de estacionar o carro são mais 1,5km de trilha bem sinalizada com placas até a cachoeira Almécegas I. A queda d’água despenca em uma altura de 45 metros em forma de véu de noiva em uma piscina de águas verdes. O lugar é perfeito para a prática de rapel. Cachoeira do Doutor e Gabi Localizadas próximas de Alto Paraíso, as duas quedas d’água estão dentro da propriedade da pousada Inácia e são praticamente exclusivas, sem acesso do grande público. São cachoeiras com acesso rápido, a apenas 5 minutos dos chalés do hotel boutique, que ainda oferece um serviço exclusivo de atendimento do restaurante L’Alcofa. O local é aberto tanto para hóspedes quanto para clientes do restaurante contemporâneo. Há possibilidade, por exemplo, de se optar por serviço exclusivo nas águas, onde a simpática equipe do local serve inúmeras bebidas, incluindo champanhe para os mais exigentes. O local ainda oferece spa de massagens e piscina aquecida para quem prefere um pouco mais de conforto. Cataratas dos Couros As Cataratas dos Couros são formadas de cachoeiras, poços e corredeiras. É destino certo para ecoturistas e amantes de viagem outdoor. O local possui uma sequência surpreendente de quedas que forma paisagens pra lá de cinematográficas. Saindo de Alto Paraíso, são 16 km de asfalto e depois mais 35 km de terra. Para a aventura, contratar uma agência local ou guia da região é uma boa pedida. A trilha é de nível fácil, mas pode ser perigosa sendo feita sem atenção e conhecimento da região. As Cataratas dos Couros são formadas pelas quedas do Rio dos Couros, e as principais atrações são: Cachoeira da Muralha, São Vicente (Almécegas 1000), Parafuso, Bujão e Cânion dos Couros. Chega-se caminhando a todas elas. Loquinhas Localizada a exatos 4 km do centro de Alto Paraíso, o imenso e belo poço com águas em tonalidade que variam de azul para verde é cercado por um imenso paredão rochoso cortado por uma enorme queda d’água que se destaca entre as mais belas cachoeiras da região. Como a maioria das cachoeiras da Chapada dos Veadeiros, a atração fica em uma propriedade privada, sendo necessário pagar uma pequena taxa para visitação. A propriedade possui dois complexos de cachoeiras, o mais procurado, Circuito Loquinhas e o Circuito Violeta. Se você desejar conhecer ambas atrações no mesmo dia, indicamos chegar na propriedade bem cedo, visto que cada circuito tem um conjunto de atrações. Macaquinhos A Cachoeira do Macaquinho (ou Cachoeiras do Macaquinho) é um circuito ainda não muito famoso por lá. Para chegar, não há muito segredo. Mas o acesso tem algumas dificuldades, provável motivo porque as Cachoeiras dos Macaquinhos ainda não são tão conhecidas. O lugar é lindo. Em um circuito de várias cachoeiras, com diferentes belezas e atrativos, o visitante pode encontrar poços de água cristalina e de cor verde esmeralda. As quedas vão desde as pequenas, que formam hidromassagens naturais, até quedas maiores. Há até uma cachoeira exclusiva para a prática do nudismo. FOTO: OBJETIVA – ASSESSORIA DE IMPRENSA