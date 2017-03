Folha do Sudoeste

Contax oferece mais de 1.000 oportunidades de emprego no Brasil março 2nd, 2017 Diretor Edital Google+ LinkedIn Pinterest

Empresa possui mais de 55 mil colaboradores e é uma das maiores empregadoras do País

A Contax, uma das maiores empresas de CRM e BPO do País, disponibiliza mais de 1.000 vagas de operador de Atendimento em todo o País, sendo 320 em São Paulo. Para se candidatar é necessário ter idade mínima de 18 anos, ensino médio completo e conhecimentos básicos de informática. Não é exigida experiência no setor.

Os interessados devem realizar o agendamento dos processos seletivos pelo site da Contax, na aba Trabalhe Conosco:www.contax.com.br/trabalheconosco ou pelo aplicativo Trabalhe Conosco no Facebook: www.facebook.com.br/contaxoficial/trabalheconosco.

“Conhecimentos das novas tecnologias e canais de relacionamento, como mídias digitais, chats e aplicativos são diferencias que tem chamado a nossa atenção”, informa Andrei Passig, diretor de Recursos Humanos da Contax.

Além do salário, a empresa oferece vale transporte, vale alimentação e/ou refeição, assistência médica, odontológica e treinamento remunerado de 15 dias, que é um diferencial do mercado. A companhia também investe em programas de desenvolvimento e capacitação profissional.

“Nós temos plena consciência do nosso papel transformador na sociedade e apoiamos o desenvolvimento profissional e educacional de nossos colaboradores”, ressalta Passig. “Em 2016, criamos o programa Trilha de Carreira que tem como objetivo apresentar as diversas possibilidades de crescimento vertical e horizontal na Contax. Também temos parcerias com mais de 130 instituições de ensino do Brasil, como parte do Programa Crescer, oferecendo bolsas de estudo e descontos em cursos de graduação, pós-graduação, informática, profissionalizantes e de idiomas”.

A Contax é uma das maiores empregadoras do Brasil e conta com mais de 55 mil colaboradores em 10 Estados. As oportunidades em aberto despertam o interesse, principalmente, de candidatos jovens em busca do primeiro emprego e de profissionais que procuram recolocação no mercado de trabalho.