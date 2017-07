Convite – Abertura 16º Salão Nacional de Arte de Jataí julho 4th, 2017 Diretor Variedades Google+ LinkedIn Pinterest

A Prefeitura Municipal de Jataí, Secretaria de Cultura e Museu de Arte Contemporânea convidam a todos à abertura do 16º Salão Nacional de arte de Jataí, no dia 12 de julho (quarta-feira) – às 20h, no Museu de Arte Contemporânea – Rua Castro Alves, 468, Centro – Jataí – GO.