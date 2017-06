Corpo de Bombeiros arrecada alimentos para vítimas da chuva em Pernambuco e Alagoas junho 2nd, 2017 Diretor Estado Google+ LinkedIn Pinterest

Arrecadação começa hoje nos quartéis de todo o Estado e na Vila Cultural Cora Coralina e vai até dia 13 de junho

Objetivo é coletar 50 toneladas de alimentos não perecíveis

Determinado a auxiliar os estados de Pernambuco e Alagoas no atendimento às vítimas das chuvas intensas, o governador Marconi Perillo designou o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás para realizar campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, que serão encaminhados a esses estados. A campanha, denominada Goiás Solidário, teve início na tarde de hoje, e segue até o dia 13 de junho. O objetivo, de acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Carlos Helbingen Júnior, é arrecadar 50 toneladas de alimentos não perecíveis.

A campanha foi lançada na Vila Cultural Cora Coralina, ao lado do Teatro Goiânia. O local é um dos pontos de coleta dos alimentos, diariamente até as 18 horas. Todos os quartéis do Corpo de Bombeiros no Estado também estão recebendo alimentos, 24 horas por dia. Em entrevista à imprensa, o comandante Helbingen afirmou que no dia 14 de junho os alimentos já serão levados em caminhões para Pernambuco e Alagoas.

“Nós mesmos queremos levá-los, porque isso vai mostrar para a sociedade que, aquela pequena contribuição que ela fez, valeu muito quando foi somada. Vamos confirmar que o seu donativo chegará às mãos de quem precisa”, disse. Helbingen ressaltou que a meta de 50 toneladas deve ser alcançada com êxito. Ele lembrou que em março de 2015 a corporação realizou campanha de arrecadação para as vítimas da enchente no estado do Acre, e conseguiu arrecadar 64 toneladas de alimentos.

“Estamos otimistas. Conhecemos a solidariedade dos goianos. Contamos com o apoio dos cidadãos e também das empresas, igrejas, associações”, destacou. Helbingen destacou ainda que a campanha é somente para arrecadação dos alimentos não perecíveis. Materiais de higiene pessoal e roupas, por exemplo, já foram arrecadados por campanhas nos próprios estados afetados. “Precisamos dos itens que compõem uma cesta básica de modo geral”, resumiu.

Quem quiser doar e precisar se informar sobre a localização de um quartel do Corpo de Bombeiros, pode telefonar para o 193, que será informado da unidade mais próxima de sua casa.