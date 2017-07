Corpo de Bombeiros presta homenagem a Marconi pelos serviços prestados à corporação junho 30th, 2017 Diretor Estado Google+ LinkedIn Pinterest

O governador Marconi Perillo, representado pelo secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Ricardo Balestreri, foi homenageado na noite desta quinta-feira (29/6) pelo Corpo de Bombeiros Militar com a Medalha Dom Pedro II, maior honraria da corporação, em comemoração ao Dia do Bombeiro, celebrado em 2 de julho. A solenidade foi realizada no Comando de Operações da Defesa Civil / Bombeiro Militar, no Jardim Goiás, em Goiânia.

No ato, foram apresentadas as 30 novas viaturas adquiridas com recursos do Tesouro Estadual em parceira com o Tribunal de Justiça do Trabalho e Ministério Público do Trabalho, além de equipamentos de busca e resgate, totalizando quase R$ 9 milhões. “Esse é um presente do governador na comemoração do nosso aniversário. É um presente que vai beneficiar a sociedade”, disse o comandante Geral do Corpo de Bombeiros de Goiás, coronel Carlos Helbingen.

Homenagem – A medalha representa o reconhecimento pelos serviços prestados à categoria. No caso do governador, pelos investimentos destinados ao Corpo de Bombeiros e pela valorização salarial dos bombeiros e constante capacitação para melhor atender à comunidade. “O governador sempre teve um carinho muito especial pelo Corpo de Bombeiros. Tudo isso demonstra a força, a capacidade e a competência dos nossos bombeiros, fruto da postura do governador, que sempre deu muita atenção ao Corpo de Bombeiros”, destacou Balestreri.

Representantes de empresas públicas, do setor privado, dos poderes Legislativo e Judiciário, e secretários de Estado também foram homenageados. “Nosso comandante preside a Liga Nacional dos Bombeiros, organização altamente reconhecida e respeitada”, disse o secretário de Segurança Pública ao reconhecer a importância do Corpo de Bombeiros de Goiás no cenário nacional.

Na ocasião foi lançado o selo personalizado alusivo ao Dia Nacional do Bombeiro Militar pelos Correios.