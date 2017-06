Correios lança solução para entrega de encomendas em condomínios residenciais sem portaria junho 23rd, 2017 Diretor Geral Google+ LinkedIn Pinterest

Quem compra pela internet mas tem dificuldade para receber os produtos devido à ausência de pessoa encarregada na portaria do condomínio poderá contar com a nova solução disponibilizada pelos Correios ao mercado: as Caixas de Correio Inteligentes. Com a iniciativa, que consiste na instalação de equipamentos em condomínios sem porteiro, os moradores terão a comodidade de receber suas encomendas a qualquer hora do dia, todos os dias da semana.

As Caixas de Correio Inteligente funcionam da seguinte forma: o carteiro faz sua identificação no equipamento por meio de uma chave eletrônica, seleciona o tamanho do compartimento compatível com o pacote a ser entregue e informa o número do apartamento do destinatário. Ao chegar em casa, o morador se identifica utilizando também uma chave eletrônica, e o equipamento libera o acesso ao compartimento correspondente, permitindo a retirada do objeto com comodidade e segurança.

“Este projeto atende a uma demanda da população por mais alternativas de entrega. É uma solução que ainda não existe no Brasil e os Correios estão implantando de forma inovadora, para garantir que nossos clientes recebam suas encomendas em casa, de forma simples e com maior comodidade, assim como há anos recebem suas correspondências nas caixinhas de correio já popularizadas, mas agora com tecnologia”, destaca o presidente dos Correios, Guilherme Campos.

A solução será disponibilizada ao mercado e os equipamentos serão certificados pelos Correios, a partir das especificações técnicas funcionais divulgadas pela empresa no endereço www.correios.com.br/caixadecorreiointeligente. Os condomínios interessados deverão adquirir dos fornecedores disponíveis no mercado um dos modelos certificados e instalá-lo em local de livre e fácil acesso ao carteiro.

No primeiro momento, as caixas de correio inteligentes estarão disponíveis em alguns bairros de São Paulo e Porto Alegre e na cidade de Curitiba. As localidades que fazem parte da área de cobertura estão disponíveis no endereçowww.correios.com.br/caixadecorreiointeligente.