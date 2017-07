Criação das universidades de Catalão e Jataí é incluída na pauta do Plenário da Câmara dos Deputados julho 12th, 2017 Diretor Cidades Google+ LinkedIn Pinterest

A criação das universidades federais de Catalão e Jataí está mais próxima se ser concretizada. Os projetos de lei foram incluídos na pauta do Plenário da Câmara dos Deputados por meio de requerimento do deputado federal Daniel Vilela (PMDB). “Esse é um passo importante na caminhada para dar a Catalão e a Jataí suas universidades federais autônomas, que poderão atuar mais focadas nas particularidades e demandas de cada região”, afirma o parlamentar.

As unidades se chamarão, respectivamente, Universidade Federal de Catalão (UFCat) e Universidade Federal do Sudoeste Goiano (UFSG). Ambas serão criadas a partir do desmembramento dos câmpus já existentes da Universidade Federal de Goiás (UFG), instituição que apoia a iniciativa. Com a inclusão na pauta do Plenário, a votação dos projetos deve acontecer neste semestre.

A autonomia para as unidades acadêmicas dos dois municípios é uma das bandeiras do deputado Daniel Vilela. “Trabalhamos desde 2015 nisso, sempre a pedido das comunidades acadêmicas locais e com o apoio da reitoria da UFG e do setor produtivo”, afirma, lembrando que este projeto já havia sido defendido em outras legislaturas por parlamentares goianos.

O deputado encaminhou logo no início do mandato indicações para que o governo federal apresentasse os projetos, que precisam ser de iniciativa do Executivo, e manteve diálogo permanente com ministérios para que o pedido tivesse andamento. Também foram realizadas audiências públicas nos municípios para ouvir a opinião dos servidores da UFG e de representantes de entidades civis.

Em ambas audiências, foi praticamente consenso que a autonomia das unidades da UFG seria benéfica para o Sudeste e o Sudoeste goiano, atendendo as especificidades de cada região. “Universidades públicas de qualidade e com autonomia são fundamentais para o desenvolvimento regional, como já ocorre em outros Estados. Por isso temos trabalhado tanto pela criação dessas duas novas universidades federais em Goiás”, afirma.