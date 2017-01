Cuidados para manter a pele do bebê saudável no verão janeiro 24th, 2017 Diretor Saúde Google+ LinkedIn Pinterest

Com a chegada do verão, uma das principais preocupações dos pais, sejam de primeira viagem ou não, são os cuidados com a pele do bebê. De acordo com as enfermeiras da Criogênesis, Natalia Modica e Luciana Santos, durante os três primeiros anos de vida, a pele da criança é de20 a 30% mais fina que as dos adultos, por isso costuma ser mais ressecada, além de ser mais sensível ao calor e a luz do sol, precisando ser constantemente protegida.

Abaixo, seguem algumas dicas básicas para evitar desconfortos.

RESSECAMENTO – A utilização de cremes, loções ou pomadas emolientes, específicas e adequadas à pele frágil e imatura do bebê devem fazer parte dos cuidados e dos hábitos de higiene. Além de proteger a pele contra as agressões externas, esses produtos ajudam a mantê-la saudável e hidratada.

BROTOEJAS – A miliária, mais conhecido como brotoeja, é uma erupção cutânea ocasionada pelo suor abundante que desencadeia a inflamação das glândulas sudoríparas. Este mecanismo dificulta a chegada do suor à superfície da pele e causando irritação frequente e coceira. Para tratar, o melhor a fazer é aliviar o desconforto do bebê, principalmente ao refrescar e secar a área afetada, com banhos e roupas frescas.

TROCAR A FRALDA – É imprescindível não deixar o bebê com a mesma fralda por muito tempo. Na hora da troca, o ideal é usar água morna para fazer a higiene do local. Já os lenços umedecidos devem ser usados com muita atenção, pois contêm substâncias que podem irritar e causar problemas na pele.